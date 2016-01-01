فوائد مذهلة للبن الأخضر

طريقة عمل القهوة الخضراء من أسهل الطرق على الاطلاق وتزيد القهوة الخضراء من عملية التمثيل الغذائي وتحرق المزيد من الدهون لذا يجب تناول القهوة الخضراء في الصباح الباكر أو بعد الوجبات لأنها غنية بالعديد من مضادات الأكسدة الأساسية
طريقة عمل القهوة الخضراء.
من المحتمل أن يكون فنجان القهوة الخضراء هو مشروبك المفضل عندما يكون عليك البقاء في حالة تأهب في يوم عمل طويل ومرهق لذلك تعلم طريقة عمل القهوة الخضراء.
حبوب البن الخضراء هي بذور فاكهة الكوفي أرابيكا التي لا يتم تحميصها على عكس القهوة العادية خلال عملية تحميص حبوب البن ، يُفقد مضاد للأكسدة طبيعي يسمى حمض الكلوروجينيك الموجود في حبوب البن، ويهدف حمض الكوليوروجينيك إلى محاربة العديد من المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وعسر الهضم وحتى فقدان الوزن.
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