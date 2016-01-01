

فوائد مذهلة للبن الأخضر فوائد مذهلة للبن الأخضر

طريقة عمل القهوة الخضراء من أسهل الطرق على الاطلاق وتزيد القهوة الخضراء من عملية التمثيل الغذائي وتحرق المزيد من الدهون لذا يجب تناول القهوة الخضراء في الصباح الباكر أو بعد الوجبات لأنها غنية بالعديد من مضادات الأكسدة الأساسية

طريقة عمل القهوة الخضراء.



من المحتمل أن يكون فنجان القهوة الخضراء هو مشروبك المفضل عندما يكون عليك البقاء في حالة تأهب في يوم عمل طويل ومرهق لذلك تعلم طريقة عمل القهوة الخضراء.



حبوب البن الخضراء هي بذور فاكهة الكوفي أرابيكا التي لا يتم تحميصها على عكس القهوة العادية خلال عملية تحميص حبوب البن ، يُفقد مضاد للأكسدة طبيعي يسمى حمض الكلوروجينيك الموجود في حبوب البن، ويهدف حمض الكوليوروجينيك إلى محاربة العديد من المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وعسر الهضم وحتى فقدان الوزن.

قد يعجبك أيضا...

وينصح الخبراء بتحضير مغلي القهوة الخضراء بالطريقة التقليدية ويُفضل تناوله مرتين يوميًا قبل الوجبة الرئيسية والعشاء بنصف ساعة تقريبًا لتحصلوا على أفضل نتائج، وطريقة عمل القهوة الخضراء من أسهل الطرق على الاطلاق.وتعتبر حبوب البن الخضراء التي تحتوي على كمية أصلية من حمض الكلوروجينيك أكثر صحة، فاذا كنت ترغب في إنقاص الوزن يوصى بشربه كأول شيء في الصباح وهذا يساعد على زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك وحرق المزيد من الدهون خلال اليوم لذلك حاول صنع القهوة الخضراء بمزاج.