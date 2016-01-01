ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من مشروب البابونج

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مشروب البابونج

نشرت الدكتورة سهام سوقية اخصائي التغذية العلاجية علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك فوائد ومعلومات لن تتوقعها عن البابونج ، حيث انه يحتوي البابونج بشكل عام على زيوت طيارة تحتوي على فلافونيدات/ لاكتونات / وأسترات مما يعزز قدرته في مكافحة الإلتهابات.
وسنأتي على بعض من فوائده:

- يعمل علي تخفيف التوتر والقلق.
- يخفف من أعراض المغص في الجهاز الهضمي.
- له تأثير مرخي مخدر، لما يحتويه من مواد مسكنة ومركنة.

- قد يساهم في رفع كفاءة الجهاز المناعي لمقاومة البكتريا والطفيليات لما يحتويه من مواد مضادة للإلتهابات.
- له تأثير قوي في تخفيف الالتهابات النسائية، باستخدامه كمغاطس.
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ولكن كما لأي شيء منافع، فله مضار أيضًا لذلك وجب الاعتدال بكميته، وخاصة أنه لم يعرف تأثيره على الحامل والمرضع، ويجب الانتباه لمن يعانون من الامراض السرطانية بالابتعاد عنه لأن له دور في تحفيز هرمونات النمو.

المصدر: elbalad

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