إنبي يكشف حقيقة توقيع أسامة جلال للأهلي

كشف عبدالناصر محمد المشرف العام على الكرة بنادي إنبي، موقف ناديه من التفريط في بعض اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي القادم.
وقال عبدالناصر في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "كريم فؤاد مرتبط بعقد إعارة لمدة موسمين، لكن هناك شروط تخص وصول عروض له، علاقتنا جيدة مع مسئولي النجوم برئاسة محمد الطويلة، العقود تحفظ حقوق كل طرف، وسواء تلقى اللاعب عروضا عن طريق نادي النجوم أو نادي إنبي، لن نقع في أي خلاف مع نادي إنبي".
وحول موقف أسامة جلال، وحقيقة توقيعه للنادي الأهلي، قال: "لا أتوقف مطلقا حول قيام أي لاعب من إنبي بالتوقيع على عقود لنادي آخر، هناك كلام لا يغني ولا يسمن من جوع، النادي يمتلك عقد أسامة جلال لمدة موسمين ونصف، وهو لاعب مميز، وسيكون له بصمة جيدة في الموسم المقبل، نتحدث معه بشكل دائم وقيمته التسويقية تزيد".
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