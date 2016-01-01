العلماء الروس يكتشفون طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا

قام طلاب الماجستير في الجامعة الوطنية للبحوث النووية الروسية "ميفي" بإنشاء تركيب LED للعلاج الآمن للأمراض الخطيرة، بما في ذلك فيروس كورونا COVID-19، وفقًا للخدمة الصحفية للجامعة.
التركيب، الذي أنشأه طلاب الدراسات العليا في معهد الفيزياء الهندسية للطب الحيوي التابع للجامعة أرتيوم شابانوف ودينيس غليتشيك وأليكسي نيخوروشيفي، يعتمد على تطبيق الطريقة الديناميكية الضوئية - التشعيع بالضوء في النطاق الأحمر من طيف أسطح الجسم الكبيرة. وقال رئيس قسم الليزر الجزئي والنانو والتقنيات الحيوية، فيكتور لوشينوف، إن هذه الطريقة تم تطويرها سابقًا في معهد تشخيص وعلاج الأورام.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "هذا هو واحد من أحدث العلاجات التي تستخدم المحسنات الضوئية. يتم حقنها في جسم المريض، حيث تلتقطها الفيروسات، وتحت تأثير الإشعاع، تقتل الفيروس. تعمل المحسنات الضوئية على تعطيل الخلايا المناعية المسؤولة عن عاصفة السيتوكين، وبالتالي تجنب رد الفعل المميت لجهاز المناعة في الجسم. إن التقنية الديناميكية الضوئية لها كفاءة عالية وأقل عدد من الآثار الجانبية، عملياً لا تسبب مضاعفات ".
وفقا له، حتى اليوم لم تكن هناك تركيبات في العالم تسمح للإشعاع بقوة كافية وكثافة طاقة دون الإضرار بالمريض. كان لدى الأنظمة الموجودة قوة 1.5 واط ، لكن هذا لم يكن كافيًا: كان مطلوبًا لزيادة الطاقة بنحو 10 مرات، على الأقل إلى 12 واط.
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