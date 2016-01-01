أعلنت شركة مودرنا عن سعر لقاح فيروس كورونا التجريبي الذي تعمل على إنتاجه، حيث من المقرر أن يبلغ سعره بين 32 و37 دولارا في المتوسط بالنسبة للتعاقدات الخاصة بالصفقات الأصغر حجما.
ويعد السعر الذي حددته شركة مودرنا للقاحها، أعلى من السعر الذي كشفت عنه شركة فايزر للقاحها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا، ستيفان بانسيل، في مؤتمر عبر الهاتف: "سنكون مسئولين عن السعر الأقل بكثير من قيمة اللقاح أثناء فترة الوباء، وكلما زادت حجم التعاقدات سيكون سعر اللقاح أقل"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
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التعليقات على مودرنا تعلن سعر لقاح كورونا وتؤكد: سنوفر اللقاح بغض النظر عن الثمن
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