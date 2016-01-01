مودرنا تعلن سعر لقاح كورونا وتؤكد: سنوفر اللقاح بغض النظر عن الثمن

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مودرنا تعلن سعر لقاح كورونا وتؤكد: سنوفر اللقاح بغض النظر عن الثمن

أعلنت شركة مودرنا عن سعر لقاح فيروس كورونا التجريبي الذي تعمل على إنتاجه، حيث من المقرر أن يبلغ سعره بين 32 و37 دولارا في المتوسط بالنسبة للتعاقدات الخاصة بالصفقات الأصغر حجما.

ويعد السعر الذي حددته شركة مودرنا للقاحها، أعلى من السعر الذي كشفت عنه شركة فايزر للقاحها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا، ستيفان بانسيل، في مؤتمر عبر الهاتف: "سنكون مسئولين عن السعر الأقل بكثير من قيمة اللقاح أثناء فترة الوباء، وكلما زادت حجم التعاقدات سيكون سعر اللقاح أقل"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأكد: "نعمل مع الحكومات في جميع أنحاء العالم وغيرها لضمان وصول اللقاح بغض النظر عن القدرة على الدفع".

وكشفت الشركة إنها تجري محادثات مع عدة دول لتوقيع اتفاقات لتوريد لقاحها، مضيفة أنها تلقت بالفعل نحو 400 مليون دولار كمقدمات لعقود توريد في نهاية المطاف.

المصدر: الوطن

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