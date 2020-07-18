

| شاهد | طلب يدها للزواج فاشتعلت شقته: لا تفعل مثله | شاهد | طلب يدها للزواج فاشتعلت شقته: لا تفعل مثله

تحول طلب زواج رومانسي في بريطانيا إلى كارثة، بعد تسبب صاحبه في إضرام النيران في شقته دون قصد.



شب الحريق في شقة الرجل في منطقة شيفلد نتيجة وضعه مئات الشموع المضيئة داخل شقته، التي كان قد أعدها لصديقته لكي يفاجئها بها أثناء طلبه الزواج منها.



وبحسب خدمة الإطفاء والإنقاذ بجنوب يوركشاير، فإن الرجل غادر شقته بعدما أشعل الشموع لكي يحضر صديقته من العمل، كما أنه أحضر مع مفاجأته بالونات وزجاجة نبيذ.

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ولكن عندما عاد الثنائي إلى الشقة كانت في انتظارهما المفاجأة الكبيرة، وهي النار المشتعلة في الشقة حسب «سبوتنيك».وأشار رجال خدمة الإطفاء أن صديقة الرجل وافقت على طلب زواجه منها بعد إخماد الحريق كمكافأة منها له.وشارك الحساب الرسمي لخدمة إطفاء بوركشاير على موقع «تويتر» البقايا المتفحمة والسوداء وكذلك الأرضيات والجدران المهدمة نتيجة الحريق الكبير الذي اندلع في الشقة.وحذرت خدمة الإطفاء في ذلك الإطار من عدم وضع الشموع بالقرب من المواد القابلة للاشتعال، مثل الستائر، تجنبا لوقوع كارثة كبرى.وتلقى الرجل وصديقته التهاني من كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما حذر أحد الأشخاص العروس من عدم السماح له بترتيب حفل الزفاف بعد حادث الحريق.