أكدت دراسة علمية حديثة أن عدد المصابين بمرض النقرس حول العالم زاد بشكل واضح بمعدل ينذر بالخطر ، خاصة بين أعواام 1990 وحتى 2017 ، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .
وبحسب الدراسة الحديثة، فإن معدل الحالات المصابة بالنقرس وصل 92 لكل 100شخص ، أما بشكل عام فهناك مايقرب من 41 مليون حالة مصابة بالنقرس عالميًا.
وكشفت الدراسة أن الإصابة بالنقرس أكثر شيوعًا عند الذكور وكبار السن، موضحة أنه أعلى بشكل عام في المناطق والبلدان المتقدمة.
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التعليقات على دراسة: 41 مليون مصاب بالنقرس حول العالم
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