دراسة: 41 مليون مصاب بالنقرس حول العالم

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دراسة: 41 مليون مصاب بالنقرس حول العالم

أكدت دراسة علمية حديثة أن عدد المصابين بمرض النقرس حول العالم زاد بشكل واضح بمعدل ينذر بالخطر ، خاصة بين أعواام 1990 وحتى 2017 ، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .

وبحسب الدراسة الحديثة، فإن معدل الحالات المصابة بالنقرس وصل 92 لكل 100شخص ، أما بشكل عام فهناك مايقرب من 41 مليون حالة مصابة بالنقرس عالميًا.

وكشفت الدراسة أن الإصابة بالنقرس أكثر شيوعًا عند الذكور وكبار السن، موضحة أنه أعلى بشكل عام في المناطق والبلدان المتقدمة.

وتوقعت الدكتورة إيما سميث الأستاذ في جامعة "سيدني" بأستراليا، أن يستمر ارتفاع أعداد المصابين بالنقرس في العالم مع تزايد شيخوخة سكان العالم، وأضاف "سميث" أن محاولات تقليل أعداد المصابين بالنقرس يتطلب وعيًا أفضل بخطورة المرض وتشخيصه وعلاجه مبكرا.

ويعد النقرس نوع من التهاب المفاصل، ومن بين أعراضه الأكثر شيوعا تورم الإصبع الكبير بالقدم الناتج عن تراكم بلورات اليورات نتيجة ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم.

المصدر: السلطة

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