عثرت قوات الدفاع المدني على رجل لبناني يعمل في ميناء بيروت بعد أن قذفته قوة الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، أمس الأول، إلى البحر لينجو من الموت المحقق.
تمكنت قوات الإنقاذ من العثور على عامل ميناء بيروت أمين الزاهد، الذي نشرت صورته على صفحة إنستجرام مخصصة للبحث عن المفقودين، في البحر الأبيض المتوسط، بعد 30 ساعة من الانفجار الذي هز المدينة.
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة تداولتها على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد أعضاء فريق الإنقاذ وهو يحمل رجلاً ملطخاً بالدماء يُقال إنه الزاهد، على ظهر سفينة.
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التعليقات على العثور على عامل بميناء بيروت حيًا في البحر المتوسط
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