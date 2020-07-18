

العثور على عامل بميناء بيروت حيًا في البحر المتوسط العثور على عامل بميناء بيروت حيًا في البحر المتوسط

عثرت قوات الدفاع المدني على رجل لبناني يعمل في ميناء بيروت بعد أن قذفته قوة الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، أمس الأول، إلى البحر لينجو من الموت المحقق.



تمكنت قوات الإنقاذ من العثور على عامل ميناء بيروت أمين الزاهد، الذي نشرت صورته على صفحة إنستجرام مخصصة للبحث عن المفقودين، في البحر الأبيض المتوسط​​، بعد 30 ساعة من الانفجار الذي هز المدينة.



نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة تداولتها على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد أعضاء فريق الإنقاذ وهو يحمل رجلاً ملطخاً بالدماء يُقال إنه الزاهد، على ظهر سفينة.

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وذكرت قناة العربية أن عامل الميناء تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت بعد إنقاذه، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن عن حالته الصحية ومدى إصابته.وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل ببيروت دشنوا صفحة على انستجرام لمحاولة المساعدة في تحديد مكان المفقودين في أعقاب الانفجار، والتي تظهر مئات الأشخاص الذين لا تعرف أسرهم مكان وجودهم.استطاعت قوات الإنقاذ خلال الساعات القليلة الماضية العثور على فتاة صغيرة، كانت مفقودة، حية في بيروت بعد أن أمضت 24 ساعة تحت الأنقاض، مع استمرار البحث عن المفقودين في العاصمة اللبنانية الليلة، ظهرت لقطات لعمال الإنقاذ وهم يعثرون على طفل بين الأنقاض.