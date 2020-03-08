أنقذ ارتفاع الذهب المسجل باحتياطي البنك المركزي، صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي من التراجع خلال شهر يوليو الماضي، حيث ارتفع للشهر الثاني على التوالي بعدما هبط من مستوى قياسي وفقد 9.5 مليار دولار في 3 أشهر.
وبحسب بيانات المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، وصل صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 38.315 مليار دولار في نهاية يوليو، مقابل 38.202 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي، ارتفاع قيمة الذهب المسجل في الاحتياطي لدى البنك المركزي خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 429 مليون دولار بنسبة زيادة 10.5%، لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي مقابل نحو 4.1 مليار دولار بنهاية يونيو.
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التعليقات على ارتفاع أسعار الذهب في يوليو يقود احتياطي مصر من النقد الأجنبي للصعود
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