

ارتفاع أسعار الذهب في يوليو يقود احتياطي مصر من النقد الأجنبي للصعود ارتفاع أسعار الذهب في يوليو يقود احتياطي مصر من النقد الأجنبي للصعود

أنقذ ارتفاع الذهب المسجل باحتياطي البنك المركزي، صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي من التراجع خلال شهر يوليو الماضي، حيث ارتفع للشهر الثاني على التوالي بعدما هبط من مستوى قياسي وفقد 9.5 مليار دولار في 3 أشهر.



وبحسب بيانات المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، وصل صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 38.315 مليار دولار في نهاية يوليو، مقابل 38.202 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.



وأظهرت بيانات للبنك المركزي، ارتفاع قيمة الذهب المسجل في الاحتياطي لدى البنك المركزي خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 429 مليون دولار بنسبة زيادة 10.5%، لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي مقابل نحو 4.1 مليار دولار بنهاية يونيو.

قد يعجبك أيضا...

وتزامنت الزيادة في قيمة الذهب المسجل باحتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو، مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية في نفس الشهر بنحو 194.9 دولار للأوقية بنسبة 10.9% لتنهي الشهر على سعر 1975.86 دولار، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.وفي المقابل، تراجعت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي إلى 33.510 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 33.832 مليار دولار بنهاية يونيو، بانخفاض 322 مليون دولار.وزاد احتياطي المركزي من قيمة وحدات السحب الخاصة إلى 304 ملايين دولار بنهاية يوليو مقابل 298 مليون دولار بنهاية يونيو بزيادة 6 ملايين دولار.