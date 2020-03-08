

ننشر أسعار الدواجن بالأسواق الخميس 6 أغسطس ننشر أسعار الدواجن بالأسواق الخميس 6 أغسطس

شهدت أسعار الدواجن حالة من الثبات في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الخميس 6 أغسطس 2020 .



وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 31 و46 جنيهًا، وكانت محافظة بورسعيد الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 25 إلى 40 جنيهًا، بينما كانت محافظة الوادي الجديد الأعلى سعرًا.



وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين 29 و38 جنيهًا، وتعتبر محافظة الدقهلية هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 29 إلى 42 جنيهًا.

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وكانت محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا.