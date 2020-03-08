

انخفاض سعر الدولار اليوم الخميس قرشين.. ويسجل 15.91جنيه انخفاض سعر الدولار اليوم الخميس قرشين.. ويسجل 15.91جنيه

شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 6-8-2020، انخفاضا ملحوظا مقارنة بأسعاره في التعاملات الصباحية، حيث انخفض بالبنك المركزى المصرى "قرشين" ليسجل 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى انخفض قرش واحد ليسجل 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا كان بـ 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.91 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا كان بـ 15.93جنيه بانخفاض قدرة قرشين.



16.01 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا كان 16.03 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.91 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.92 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.



16.01 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.02 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.



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