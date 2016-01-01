

"حدث فلكي مثير".. اقتران المريخ والقمر هذا الأسبوع "حدث فلكي مثير".. اقتران المريخ والقمر هذا الأسبوع

يقترب القمر والمريخ من بعضهما البعض في نهاية هذا الأسبوع، ويتمكن مُراقبو النجوم من رصد هذا الحدث السماوي بالعين المجردة.







ويحدث اقتران القمر مع المريخ في الساعة (8 صباحا بتوقيت جرينتش) في 9 أغسطس، وهذا يعني أنهما سيبدوان متقاربين جدا عند مشاهدتهما من الأرض.

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ووفقاً لـ"ذى صن" ويجب أن يبدو الكوكب الأحمر مثل النجم الساطع، ونظرا لأن القمر والمريخ سيكونان قريبين جدا من بعضهما البعض، فسيكون من الأفضل في الواقع رؤيتهما بالعين المجردة بدلا من التلسكوب.ومن المقرر، أن يصل المريخ إلى المقابلة (وجود جرمين سماويين في الجهة المقابلة لبعضهما البعض عند رصدهما من موقع محدد) في أكتوبر من هذا العام. وهذا يعني أنه سيكون أقرب إلى الأرض وأكثر وضوحا مما كان عليه في أوقات أخرى من العام.