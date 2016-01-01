طريقة عمل التونة.. 3 وصفات مغذية وموفرة

طريقة عمل التونة
طريقة عمل التونة من أكثر الوصفات التي تبحث عنها النساء، للحصول على فوائد التونة الصحية ، خاصة أن الجاهزة تكون مليئة بالزيوت وأحيانا تكون منتهية الصلاحية وغير آمنة للتناول تمامًا ، لذا يمكنك تعلم طريقة عمل التونة في البيت بخطوات بسيطة فهي صحية للكبار والصغار وتحتوي على مجموعة مختلفة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ، فهي وجبة صحية عليك إدراجها في نظامك الغذائي اليومي ، وكذلك مفيدة تماما لكبار السن .
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طريقة عمل التونة في البيت
مكونات التونة في البيت
2 كيلو سمك تونة أو ماكريل
نصف كوب دقيق
ملعقة صغيرة ملح ليمون
3 ثمرات ليمون
3 ورقات لورا
ملعقة صغيرة كمون
3 ملاعق فلفل أسود
كوب زيت
نصف كوب خل
نصف كوب عصير ليمون
كوب من ماء سلق السمك
ملعقة ملح
طريقة عمل التونة في البيت :
- قومي بغسل السمك جيدا واقطعيه إلى نصفين وافركيه بالدقيق وملح الليمون واتركيه لمدة 20 دقيقة وبعدها اغسليه من الخليط
- على نار متوسطة ضعي قدر به ماء واتركيه يغلي وضيفي ورق اللورا والفلفل الاسود وشرائح الليمون و الكمون وبعد أن يغلي ضيفي السمك واتركيه يغلي مع الماء لمدة ساعة
- بعد الغليان ارفعي السمك من الماء وضعيه فوار في ماء مثلج لمدة دقيقتين ثم ارفعيه من الماء البارد وأزيلي القشرة من على السمك دون أن يتفتت
- افتحي السمك وتخلصي من الشوك بداخله ثم ضعيه في وعاء كبير
-في وعاء اخر اخلطي الخل والزيت والليمون وماء السلق والملح وقلبيهم جيدا
- قطعي السمك إلى قطع متوسطة الحجم ثم ضعيها في برطمانات زجاجية وصبي عليها خليط الخل والزيت حتى يغطي التونة واتكيها في الثلاجة .
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طريقة عمل التونة على النار
مكونات التونة على النار :
علبة تونة
علبة طماطم
ملعقة كبيرة صلصة الطعام
نصف كوب كاتشاب
فص ثوم مفروم
ورقة غار
رشة قرفة
رشة ملح وفلفل اسود
رشة شطة
رشة اوريجانو
ملعقة صغيرة سكر
كوب ونصف ماء
ملعقتان كبيرتان زيت زيتون
طريقة عمل التونة على النار :
في وعاء على نار متوسطة ضعي الطماطم والصلصة والكاتشاب مع الماء
يضاف الثوم والاوريجانو والغار والقرفة والسكر والملح والفلفل
عند الغليان اضيفي التونة ورشي الشطة
قلبي جيدًا واتركي المزيج على النار لمدة 15 دقيقة .
طريقة عمل التونة للدايت
مكونات التونة للدايت
حزمة خس طازج
ثمرة طماطم
بصل شرائح
خيار مكعبات
2 ثمرة فلفل أخضر مكعبات
2 ملعقة من الذرة الصفراء
3 كوب جبن فيتا مكعبات
كوب زيتون اسود شرائح
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة خل
رشة ملح
2 علبة تونة مصفاة من الزيت
طريقة عمل التونة للدايت
- في وعاء كبير ضعي الذرة والزيتون والبصل والخيار والطماطم والجبن والفلفل والخس
- اخلطي المكونات برفق حتى لا تتفتت الجبن
ضيفي 2 علبة تونة على الخليط
ضيفي الخل والملح وزيت الزيتون وقدميها .
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