طريقة عمل التونة.. 3 وصفات مغذية وموفرة



طريقة عمل التونة طريقة عمل التونة

طريقة عمل التونة من أكثر الوصفات التي تبحث عنها النساء، للحصول على فوائد التونة الصحية ، خاصة أن الجاهزة تكون مليئة بالزيوت وأحيانا تكون منتهية الصلاحية وغير آمنة للتناول تمامًا ، لذا يمكنك تعلم طريقة عمل التونة في البيت بخطوات بسيطة فهي صحية للكبار والصغار وتحتوي على مجموعة مختلفة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ، فهي وجبة صحية عليك إدراجها في نظامك الغذائي اليومي ، وكذلك مفيدة تماما لكبار السن .



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طريقة عمل التونة في البيت

مكونات التونة في البيت

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2 كيلو سمك تونة أو ماكريلنصف كوب دقيقملعقة صغيرة ملح ليمون3 ثمرات ليمون3 ورقات لوراملعقة صغيرة كمون3 ملاعق فلفل أسودكوب زيتنصف كوب خلنصف كوب عصير ليمونكوب من ماء سلق السمكملعقة ملحطريقة عمل التونة في البيت :- قومي بغسل السمك جيدا واقطعيه إلى نصفين وافركيه بالدقيق وملح الليمون واتركيه لمدة 20 دقيقة وبعدها اغسليه من الخليط- على نار متوسطة ضعي قدر به ماء واتركيه يغلي وضيفي ورق اللورا والفلفل الاسود وشرائح الليمون و الكمون وبعد أن يغلي ضيفي السمك واتركيه يغلي مع الماء لمدة ساعة- بعد الغليان ارفعي السمك من الماء وضعيه فوار في ماء مثلج لمدة دقيقتين ثم ارفعيه من الماء البارد وأزيلي القشرة من على السمك دون أن يتفتت- افتحي السمك وتخلصي من الشوك بداخله ثم ضعيه في وعاء كبير-في وعاء اخر اخلطي الخل والزيت والليمون وماء السلق والملح وقلبيهم جيدا- قطعي السمك إلى قطع متوسطة الحجم ثم ضعيها في برطمانات زجاجية وصبي عليها خليط الخل والزيت حتى يغطي التونة واتكيها في الثلاجة .اقرأ أيضًا :بعد التحذير من مخاطرها.. كيف تتناول التونة بدون أضرار صحية؟طريقة عمل التونة على النارمكونات التونة على النار :علبة تونةعلبة طماطمملعقة كبيرة صلصة الطعامنصف كوب كاتشابفص ثوم مفرومورقة غاررشة قرفةرشة ملح وفلفل اسودرشة شطةرشة اوريجانوملعقة صغيرة سكركوب ونصف ماءملعقتان كبيرتان زيت زيتونطريقة عمل التونة على النار :في وعاء على نار متوسطة ضعي الطماطم والصلصة والكاتشاب مع الماءيضاف الثوم والاوريجانو والغار والقرفة والسكر والملح والفلفلعند الغليان اضيفي التونة ورشي الشطةقلبي جيدًا واتركي المزيج على النار لمدة 15 دقيقة .طريقة عمل التونة للدايتمكونات التونة للدايتحزمة خس طازجثمرة طماطمبصل شرائحخيار مكعبات2 ثمرة فلفل أخضر مكعبات2 ملعقة من الذرة الصفراء3 كوب جبن فيتا مكعباتكوب زيتون اسود شرائحملعقة كبيرة زيت زيتونملعقة خلرشة ملح2 علبة تونة مصفاة من الزيتطريقة عمل التونة للدايت- في وعاء كبير ضعي الذرة والزيتون والبصل والخيار والطماطم والجبن والفلفل والخس- اخلطي المكونات برفق حتى لا تتفتت الجبنضيفي 2 علبة تونة على الخليطضيفي الخل والملح وزيت الزيتون وقدميها .