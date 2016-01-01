أكدت دراسة علمية حديثة أن الإفراط في تناول الشيكولاتة قد يسبب مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء، بحسب ما نشرته صحيفة the sun البريطانية.
وأوضح الباحثون الذين أجروا الدراسة أن الشيكولاتة من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وتتفاعل هذه المواد مع بكتريا الأمعاء، فتسبب مضاعفات خطيرة في حال الإفراط بها.
وأجرى الباحثون اختبارات على الفئران، حيث أدخلوا إلى أجسادها البروتين المتحور في القولون، ما جعل سرطاناتها أسوأ، وأوضح فريق البحث القائم على الدراسة من الجامعة العبرية أن هذه الدراسة تفسر سبب ظهور معظم سرطانات الجهاز الهضمي.
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التعليقات على الشيكولاتة تسبب سرطان الأمعاء.. دراسة تكشف السر
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