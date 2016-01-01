الشيكولاتة تسبب سرطان الأمعاء.. دراسة تكشف السر



الشيكولاتة تسبب سرطان الأمعاء الشيكولاتة تسبب سرطان الأمعاء

أكدت دراسة علمية حديثة أن الإفراط في تناول الشيكولاتة قد يسبب مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء، بحسب ما نشرته صحيفة the sun البريطانية.



وأوضح الباحثون الذين أجروا الدراسة أن الشيكولاتة من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وتتفاعل هذه المواد مع بكتريا الأمعاء، فتسبب مضاعفات خطيرة في حال الإفراط بها.



وأجرى الباحثون اختبارات على الفئران، حيث أدخلوا إلى أجسادها البروتين المتحور في القولون، ما جعل سرطاناتها أسوأ، وأوضح فريق البحث القائم على الدراسة من الجامعة العبرية أن هذه الدراسة تفسر سبب ظهور معظم سرطانات الجهاز الهضمي.

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ونصح الباحثون بفحص الأمعاء بشكل مستمر والتفكير في الأطعمة التي تنتاولها لتجنب أضرارها، وتجنب احتمالات الإصابة بسرطان الأمعاء.