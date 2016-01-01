أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم ، أنه بالنسبة للـ 100 جنيه التي يدفعها طلاب الثانوية العامة مقابل التظلم في نتيجته في كل مادة، فيحق للطالب استردادها إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة.
وقال حجازي: "في هذه الحالة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل".
وأضاف: "تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب/الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة بحيث تتم جميع أعمال التنسيق على هذا الأساس".
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التعليقات على ماذا يحدث لو أثبتت تظلمات الثانوية العامة أحقية الطالب في زيادة درجاته؟ التعليم تجيب
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