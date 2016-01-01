ماذا يحدث لو أثبتت تظلمات الثانوية العامة أحقية الطالب في زيادة درجاته؟ التعليم تجيب



تظلمات الثانوية العامة تظلمات الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم ، أنه بالنسبة للـ 100 جنيه التي يدفعها طلاب الثانوية العامة مقابل التظلم في نتيجته في كل مادة، فيحق للطالب استردادها إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة.



وقال حجازي: "في هذه الحالة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل".



وأضاف: "تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب/الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة بحيث تتم جميع أعمال التنسيق على هذا الأساس".

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وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.وقررت الوزارة فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، وحتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020.