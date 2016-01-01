أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بوصول دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، إلى الأراضي الليبية.
وأوضح المرصد أنه في إطار استمرار عملية نقل "المرتزقة"، التي تقوم بها الحكومة التركية إلى ليبيا، للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق في ليبيا، فقد وصلت دفعة جديدة خلال الـ 48 ساعة الفائتة، يبلغ تعدادها نحو 300 مقاتل..
ووفقا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المرتزقة المسلحين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، وصل إلى نحو "17300 مرتزق" من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.
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التعليقات على بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا
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