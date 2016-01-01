بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا



المرتزقة السوريين المرتزقة السوريين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بوصول دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، إلى الأراضي الليبية.



وأوضح المرصد أنه في إطار استمرار عملية نقل "المرتزقة"، التي تقوم بها الحكومة التركية إلى ليبيا، للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق في ليبيا، فقد وصلت دفعة جديدة خلال الـ 48 ساعة الفائتة، يبلغ تعدادها نحو 300 مقاتل..



ووفقا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المرتزقة المسلحين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، وصل إلى نحو "17300 مرتزق" من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.

قد يعجبك أيضا...

وأشار المرصد إلى أن هناك نحو 6000 من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا عادوا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر "المرتزقة" إلى معسكراتها وتدريبهم.في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، “10000” بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.وكان المرصد السوري وثق مزيدًا من القتلى في صفوف "مرتزقة الحكومة التركية"، لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 481 مقاتلا بينهم 34 طفلا دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.