سر الهنود .. طريقة الخلطة السرية لإطالة الشعر



طريقة الخلطة السرية لإطالة الشعر طريقة الخلطة السرية لإطالة الشعر



تحلم كل امراة بالحصول على الشعر الطويل الجذاب الذي يمتلك مظهرا رائعا وتجرب الكثير من الوصفات التى عادة لا تحقق النتائج المرجوة إلا فى حالات نادرة جدا.



نعرض لكم احد اسرار الهنود فى اطالة الشعر وفقا لما ذكره موقع " بولد سكاى ".



مكونات وصفة تطويل الشعر :

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زيت جوز الهند المعصور على الباردزيت الخروعزيت الزيتونالحلبةأوراق الكاريطريقة عمل وصفة تطويل الشعر:اخلطي كميات متساوية من زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت جوز الهند واحفظيها في وعاء زجاجي.أضيفي حفنة من بذور الميثي وحفنة من أوراق الكاري إلى تحضير الزيوت.غطي البرطمان واتركيه لبضعة أيام، لتمتص الخلطة الزيتية العناصر المفيدة فى الحلبة وأوراق الكاري.عندما تريد استخدام هذا الزيت ، خذي الكمية المطلوبة ، وقومي بتسخينه لبضع ثوان.ضعِه على فروة الرأس ودلكِها في حركات دائرية للاسترخاء.اتركيه لمدة تتراوح بن 45 دقيقة لـ ساعة قبل شطفه جيدًا بالشامبو المعتاد.استخدميه مرة واحدة في الأسبوع وسترين التحول في شعرك بضعة أسابيع في العملية.