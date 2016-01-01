عروس الانفجار.. جلسة تصوير فى بيروت تحولت إلى صراخ وعويل.. فيديو

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صورة الخبر: عروس الانفجار
عروس الانفجار

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤلما، من حادث بيروت أمس، الذي تسبب في مصرع وإصابة الكثير.

وظهرت في الفيديو عروس مرتدية فستان زفاف أبيض، تلتقط عددا من الصور الفوتوغرافية للاحتفال بزفافها، وهى تبتسم لعدسات الكاميرا فى ليلة العمر مع شريك حياتها، وسط بهجة وطبول.

وبعد دقائق، تحولت عيناها التي تغمرها مشاعر ممزوجة بالحب، إلى دموع بعد الانفجار، الذى تسبب في إيذائها، وتحركت من مكانها إلى بفعل الانفجار الأليم.

وفجأة توقف صوت الطبول والمزمار ليطغى عليه صوت الصراخ والانفجارـ
https://twitter.com/i/status/1290747454334406659

المصدر: elbalad

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