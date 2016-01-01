

حريق هائل في أحد الأسواق الشعبية بالإمارات حريق هائل في أحد الأسواق الشعبية بالإمارات

شب حريق هائل اليوم الأربعاء في أحد الأسواق الشعبية بالمنطقة الصناعية الجديدة في إمارة عجمان.



ووفق صحيفة إرم نيوز الإماراتية دفعت سلطات الدفاع المدني بالإمارة بالعديد من الفرق لمكافحة الحريق ومن أجل السيطرة علي النيران.



وأوضحت الصحيفة انه لم يتم التوصل الي اسباب الحريق حتي الأن وأنه من غير المعروف حتى الآن ملابسات الحريق وتفاصيله.

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والمحت الصحيفة إلى أنه جرى إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين، مع استمرار عمليات الاطفاء.