طائرة حربية| مواطنة لبنانية تكشف لـ صدى البلد تفاصيل جديدة عن انفجار بيروت



انفجار مرفأ بيروت انفجار مرفأ بيروت



ادلت المواطنة اللبنانية رولا. م بمعلومات جديدة حول الإنفجار الذى هز وسط العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء وأسفر عن عشرات القتلى وآلاف الجرحي وسبب خسائر وأضرارا مادية ادت إلى تشريد 30 ألف أسرة لبنانية.



وقالت رولا فى مكالمة هاتفية لـ صدى البلد أنها سمعت صوت طائرة حربية بوضوح فى سماء بيروت قبل الإنفجار بثوان لقربها من موقع الحدث تلاه إرتداد شديد توقعت بأنه زلزال مدمر وفجأة حدث الإنفجار الضخم الذى يماثل قنبلة نووية ويعادل أضعاف مضاعفة للإنفجار الذى تعرض له موكب الرئيس الراحل الشهيد رفيق الحريري.



وكشفت "المواطنة اللبنانية"، عن معلومة جديدة كانت متداولة فى الداخل اللبنانى فى نطاق محدود قبل سنوات تفيد بأن باخرة نقلت مواد شديدة التفجير من مادة السي فور تم وضعها بالعنبر وتركت به منذ 12 عاما.



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وجاء الانفجار في وقت يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخه الحديث.وفى المقابل، نفت إسرائيل ضلوعها في انفجار بيروت، بحسب ما جاء في إذاعة الجيش الإسرائيلي. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن "إسرائيل تنفي أي ضلوع لها في انفجار بيروت".من جانبها أفادت "القناة 12" العبرية نقلا عن مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى قولهم إنه "لا علاقة لإسرائيل بالانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت".وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، متسببًا في سقوط مصابين وخسائر مادية كبيرة.ووقع الانفجار في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت وأدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.ورجح المدير العام للأمن اللبناني عباس إبراهيم، أن يكون انفجار مرفأ بيروت قد وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار.وأعلن مجلس الوزراء اللبناني تخصيص اعتماد المستشفيات لمعالجة مرضى جرحي إنفجار مرفأ بيروت.وأعلن مجلس الوزراء اللبناني فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار تخزين المادة المتفجرة في مرفأ بيروت.وأضاف مجلس الوزراء اللبناني:" نحن أمام مسؤولية كبيرة ولا نستطيع أن نستبق التحقيقات إلى الآن".وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مصادر ان قيمة الأضرار التي وقعت نتيجة الانفجار تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.