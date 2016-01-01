قال صفوان السويكت رئيس النصر السعودي إنه لا صحة لما تردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا".
وقال في تصريحاته لقناة الأهلي: "لا توجد أي اتصالات من قبلنا مع إدارة الأهلي أو اللاعب لضمه".
وشدد "كهربا لاعب كبير بالتأكيد لكنه ليس ضمن اهتمامات النصر خلال الفترة المقبلة سواء لضمه نهائيا أو على سبيل الإعارة".
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التعليقات على رئيس النصر السعودي: لم نتفاوض مع كهربا
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