هيدرسفيلد يصدم الاهلي بمفاجأة مدوية في ملف رمضان صبحي| تفاصيل



رمضان صبحي رمضان صبحي

فجر هيدرسفيلد قنبلة من العيار الثقيل في اللحظات الأخيرة ضمن سلسلة خطواته لمواصلة الضغوط علي مسئولي الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإنجليزي والمعار للأهلي،



ورفض هيدرسفيلد تمديد إعارة رمضان حتي نهاية مسابقة الدوري المصري وطالب بعودته للندن خلال الفترة المقبلة خاصة أن إعارته انتهت فعليًا في 30 يونيو الماضي.



ورغم ان هيدرسفيلد وافق في فترة سابقة علي أن يكمل رمضان صبحي موسمه حتي النهاية مع الأهلي طبقًا لتوصيات الإتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) بسبب إجراءات فيروس كورونا ، ولكنه عاد ورفض وطالب بعودة اللاعب ولم يرسل أي شئ رسمي للاهلي بمد الإعارة .

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وخرج سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي بتصريح قال فيه:" لم نحسم مشاركة اللاعب في لقاء إنبي المقرر إقامته الاحد القادم والمؤجل من الدور الأول في الدوري إلا بعد التأكد من قانونية مشاركته في اللقاء خاصة وأن إعارة اللاعب من هيدرسفيلد الانجليزي انتهت في ٣٠ يونيو الماضي، الأهلي اتخذ عدة اجراءات في هذا الشأن لوضع النقاط فوق الحروف، كما ان التفاوض مع النادي الانجليزي بخصوص شراء رمضان صبحي نهائيًا وصل الى مراحل متقدمة بعد العرض الذي تقدم به الأهلي مؤخرًا وسوف تشهد الايام القليلة القادمة حسم كل هذه الأمور".ويرغب هيدرسفيلد في بيع رمضان صبحي بشكل نهائي ويري أن هذه الفرصة هي الأنسب بالنسبة له في تسويق اللاعب والضغط علي مسئولي القلعة الحمراء لزيادة المقابل النادي في ظل الحاجة إلي جهودة في المسابقة المحلية ودوري أبطال أفريقيا .ويدرك مسئولو النادي الإنجليزي أن توصيات فيفا ليست إجبارية وبالتالي لابد من موافقة مكتوبة منهم لتمديد إعارة رمضان صبحي للاهلي لتصبح قانونية، وعلي عكس ما يروج البعض من أن عقد رمضان صبحي يستمر لمدة موسمين اخرين مع هيدرسفليد لكن إدارة الأهلي كشفت أن اللاعب انتقل الي النادي الإنجليزي قادمًا من ستوك سيتي في 12 يونيو 2018 بعقد يمتد لمدة ثلاث مواسم بما يعنى أن الموسم المقبل هو الأخير له وبالتالي لا يملك هيدرسفيلد إعارته موسم اخر لأن وقتها سيكون تخلي عنه.واشعل هيدرسفيلد بتلك الخطوة سباق ضم اللاعب ما بين خمس أندية بينها ثلاثي جاد وأثنين ما زالوا في المراحل الأولي للتفاوض،ودخل نادي بيراميدز والميريا والأهلي في سباق ساخن لضم الفتي الشاب بهدف إجبار مسئولي القلعة الحمراء علي زيادة المقابل المادي للاعب والنادي ولكن هناك اودينيزي وناديا يونانيا لم يزد عرضهما على 2 مليون جنيه استرليني.ورغم نفي بيراميدز والميريا دخولهما في التفاوض، لكن اللاعب تحدث مع مقربين منه أن هناك مفاوضات فعلية حدثت وعرضوا عليهم مبالغ مالية كبيرة ولكنه طالب بحسم المفاوضات مع ناديه الإنجليزي ،و الصفقة مع هيدرسفيلد شبه محسومه فالنادي سيرضي بـ 4 ملايين جنيه استرليني علي اقل تقدير ولكن يبقي اللاعب ومستحقاته هي كلمة الفصل في كل شيء لذا استخدم الأهلي كل شيء للحصول علي موافقته منها جلسة محمود الخطيب رئيس النادي مع إكرامي الشحات في الساحل الشمالي وإجتماعات أمير توفيق مدير التعاقدات مع وكيل اللاعب نادر شوقي .