النتيجة مذهلة.. 5 أطعمة تخلصك من الصداع النصفى.. تعرف عليها



الصداع النصفى الصداع النصفى

يحدث الصداع النصفي لاسباب كثيرة منها تغيرات الطقس والروائح القوية والضغط وعدم النوم وتقلبات مستويات هرمون الاستروجين وبعض الأطعمة والمشروبات مما يجعله منتشر بصورة كبيرة.



ونعرض فى هذا التقرير اهم 5 أطعمة تحمى من الصداع النصفى وتساعد فى علاجه والتخلص من هذا الالم المزعج نهائيا وفقا لما أورده موقع " readersdigest ".



الفواكه والخضروات والبقوليات

تحتوي جميع الفواكه والخضروات والبقوليات على هرمون الاستروجين النباتي الذي يخفف من الآثار السلبية لهرمون الاستروجين الذي تنتجه أجسامنا بشكل طبيعي.

قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للنساء اللواتي يعانين من الصداع النصفي اثناء الحيض ، والتي قد تكون بسبب انخفاض مفاجئ في هرمون الاستروجين، وتساعد الألياف الموجودة في الأطعمة التي تقاوم الصداع النصفي في إزالة الإستروجين الزائد من الجسم ، يجب الحصول على 7 إلى 10 وحدات يوميًا من الفاكهة والخضروات.

الأسماك الدهنية

سمك السلمون والأسماك الدهنية الأخرى (مثل الماكريل والتراوت والرنجة) قد تساعد في السيطرة على الصداع النصفي وهذه الأسماك هي مصادر غنية لأحماض أوميجا 3 الدهنية EPA و DHA.

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وأظهرت بعض الأبحاث الأولية حول هذه المركبات المضادة للالتهابات التي أجريت في جامعة سينسيناتي أنه عندما تم أخذها في شكل مكمل ، بدا أنها تقلل من تكرار وشدة الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص على مدار ستة أسابيع.توفر أربع حصص من الأسماك الدهنية التي يبلغ وزنها 125 جرامًا في الأسبوع نفس الكمية من زيوت السمك المفيدة المستخدمة في الدراسة.القهوةعلى الرغم من أن الكافيين قد يسبب الصداع النصفي لدى بعض الناس إلا أنه عند المعاناة منه تساعد بعض أكواب القهوة على تخفيف الألم.الكافيين فعال للغاية في المساعدة على تقليص الأوعية الدموية المتورمة في الدماغ ، وهو أحد المكونات الرئيسية (مع الأسيتامينوفين والأسبرين) في أدوية الصداع النصفي التي لا تستلزم وصفة طبية.الكمية المناسبة : كوب أو 2 فنجان عندما يصاب الإنسان بالصداع النصفي.الزنجبيلتظهر الأبحاث أن هذا التوابل الحارة تحتوي على بعض المركبات القوية التي تشبه الموجودة في الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، قد يعمل ضد الصداع النصفي عن طريق منع المواد الالتهابية التي تسمى البروستاجلاندين.لم يتم اختبار الزنجبيل بشكل صارم لتخفيف الصداع ، ولكن حتى لو لم يتحكم في الصداع النصفي ، فيجب أن يساعد في تخفيف الغثيان الذي يصاحبه غالبًا.لا توجد جرعة موصى بها ، ولكن يمكن البدء في استخدام الزنجبيل المسحوق أو الطازج في الطهي. أو عندما يحدث الصداع النصفي ، امزج بضع ملاعق صغيرة من الزنجبيل المسحوق في كوب من الماء واشربه كل بضع ساعات للمساعدة في تخفيف الألم، ويمكنك امتصاص حلوى الزنجبيل المجففةالأطعمة الغنية بالمغنيسيومالحبوب الكاملة والفاصوليا والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة كلها غنية بالمغنيسيوم ، والتي تظهر الأبحاث أنها غالبًا ما تكون ناقصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.و يعتقد أن المستويات المنخفضة من المغنيسيوم تجعل الدماغ أكثر حساسية لمثيرات الصداع النصفي.الكمية اليومية الموصى بها من المغنيسيوم هي 310 إلى 320 مجم للنساء و 400 إلى 420 مجم للرجال. استهدف 400 إلى 700 مجم يوميًا للمساعدة في السيطرة على الصداع النصفي إذا كنت تعاني من نقص حقيقي