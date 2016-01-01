التعليم العالي: إضافة إعلام المنوفية إلى كليات اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني

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صورة الخبر: وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في ضوء صدور القرار الوزاري رقم 2441 والخاص ببدء الدراسة بكلية الإعلام فى جامعة المنوفية، سيتم إضافة الكلية إلى قائمة الكليات التي يتم عقد الاختبارات بها على موقع التنسيق الإلكتروني خلال مرحلة اختبارات القدرات، في ضوء قواعد التوزيع الجغرافي.

المصدر: elbalad

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