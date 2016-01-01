اتحاد الكرة يضع شرطا وحيدا لتخفيف عقوبة كهربا

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صورة الخبر: كهربا
كهربا


علق المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات في اتحاد كرة القدم، على الالتماس الذي ينوي النادي الأهلي تقديمه من أجل محاولة تخفيف عقوبة لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا.

وقال الشوربجي في تصريحات إذاعية عبر "راديو مصر": "لا يجوز للنادي الأهلي الطعن على قرار لجنة التظلمات، خصوصا أن القرار الذي أصدرته اللجنة كان نهائيا".

وأضاف: "لكن يحق للأهلي إرسال التماس للجنة الخماسية، وهي التي ستحدد إذا كان من الممكن تحويل ذلك إلى لجنة التظلمات أم لا، إذا كان هناك سبب جديد ودليل لم يكن مطروحا يخفف عقوبة اللاعب، وقتها لن نرفض الالتماس".

وتابع: "تصريحات عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، بشأن رفض التماس الأهلي، تعود إلى عدم توقعه وجود أي سبب جديد من الممكن أن يقدمه الأهلي لتخفيف العقوبة".

يذكر أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، طلب من إدارة القلعة الحمراء، البحث عن حل لتقليص عقوبة كهربا.

المصدر: elbalad

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