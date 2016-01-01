علق المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات في اتحاد كرة القدم، على الالتماس الذي ينوي النادي الأهلي تقديمه من أجل محاولة تخفيف عقوبة لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا.
وقال الشوربجي في تصريحات إذاعية عبر "راديو مصر": "لا يجوز للنادي الأهلي الطعن على قرار لجنة التظلمات، خصوصا أن القرار الذي أصدرته اللجنة كان نهائيا".
وأضاف: "لكن يحق للأهلي إرسال التماس للجنة الخماسية، وهي التي ستحدد إذا كان من الممكن تحويل ذلك إلى لجنة التظلمات أم لا، إذا كان هناك سبب جديد ودليل لم يكن مطروحا يخفف عقوبة اللاعب، وقتها لن نرفض الالتماس".
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التعليقات على اتحاد الكرة يضع شرطا وحيدا لتخفيف عقوبة كهربا
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