احذره.. ضيق التنفس ينذرك بـ 10 أمراض خطيرة



ضيق التنفس ضيق التنفس

يمكن أن تسبِّب الأنشطة البدنية الشاقة ودرجات الحرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض والسُمنة المفرطة والمرتفعات العالية ضيق النفس لشخص سليم بالإضافة إلى هذه الأمثلة، من المحتمل أن يكون ضيق النفس علامة على وجود مشكلة طبية.



ووفقا لموقع mayoclinic ، أغلب حالات ضيق التنفس عن مشاكل في القلب أو في الرئتين ويشترك القلب والرئتان في توصيل الأُوكسجين إِلى أنسجة الجسم وإزالة ثنائي أوكسيد الكربون، فتؤثر المشاكل في أي من هاتين العمليتين على تَنَفُسك.



يعود سبب ضيق التنفس الذي يأتي بشكل مفاجئ يُعرف بالحاد إلى عدد محدود من الأسباب بما فيها الآتي:

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