لو بتتمرن.. 10 أطعمة مهمة تساهم في بناء العضلات

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صورة الخبر: بناء العضلات
بناء العضلات


يحتاج الأشخاص الذين يمارسون الرياضة إلى إبراز العضلات بشكل كبير وتسريع وتيرة ظهورها وبالأخص عضلات البطن؛ حيث يلجأ البعض إلى تناول المكملات الغذائية، والتي تعرف بأضرارها الصحية على الجسم.

قال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه يمكن لبعض الأكلات التي تساعد في بناء العضلات بشكل سليم ومناسبة لجميع الأعمار، ولا يمكن ان تتسبب في أضرار أو الإصابة الشخص بأي بأمراض مزمنة.

وأكد القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، ان هناك العديد من المأكولات المهمة التي تساهم في بناء العضلات، ويمكن تناولها بأمان خلال فترة التمرين، وذلك لما تحتويه من نسب عالية من البروتينات الطبيعية، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة ومن أبرز هذه المأكولات ما يلي :

1- الجبن القريش
2- التونة والسردين
3- الزبادي واللبن
4- صدور الدجاج
5- اللحوم الحمراء
6- المشروم
7- البروكلي
8- الفاصوليا الحمراء
9- العدس
10- الشوفان

من الأكلات المهمة لبناء العضلات وإللي لا غنى عنها طول ما أنت بتتمرن وبتتراوح أسعارها منها الرخيص والمناسب لمعظم الناس ١-الجبن القريش. ٢-التونة والسردين. ٣-الزبادي واللبن. ٤-صدور الدجاج. ٥-اللحوم الحمراء. ٦-المشروم. ٧-البروكلي. ٨-الفاصوليا الحمراء. ٩-العدس. ١٠-الشوفان. لأن جميع الأطعمة السابقة تحتوي على نسبة عالية من البروتين وتعتبر مصدر طبيعي جيد للبروتين.💪🏻 دمتم أقوياء🤝 معتز القيعي

المصدر: elbalad

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