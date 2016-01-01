اللعاب يحمي من التسوس.. احذر مخاطر جفاف الفم

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صورة الخبر: جفاف الفم
جفاف الفم

يساعد اللعاب في منع تسوس الأسنان من خلال إبطال مفعول الأحماض التي تنتجها البكتيريا، وكذلك الحد من نمو البكتريا وإزالة جزيئات الطعام ويواجه البعض جفاف في الفم وعدم وجود اللعاب.

ويرجع جفاف الفم إلى الآثار الجانبية لبعض الأدوية أو مشاكل الشيخوخة أو نتيجة العلاج الإشعاعي للسرطان، نادرًا ما يرجع جفاف الفم إلى وجود أحد الأمراض التي تصيب الغدد اللعابية مباشرةً.

وكشف موقع mayoclinic عن بعض الاعراض التي تظهر عند إصابتك بجفاف الفم :

- جفاف الفم ولزوجة لعابه

- وجود لعابٍ سميكٍ ولزج

- نفس برائحة كريهة

- صعوبة في المضغ، والكلام والبلع
- جفاف وآلام الحنجرة وبحّة الصوت

- جفاف السان

- تغير مذاق الأشياء

- صعوبة تركيب الأسنان الصناعية

المصدر: موقع mayoclinic

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