اللعاب يحمي من التسوس.. احذر مخاطر جفاف الفم

يساعد اللعاب في منع تسوس الأسنان من خلال إبطال مفعول الأحماض التي تنتجها البكتيريا، وكذلك الحد من نمو البكتريا وإزالة جزيئات الطعام ويواجه البعض جفاف في الفم وعدم وجود اللعاب.
ويرجع جفاف الفم إلى الآثار الجانبية لبعض الأدوية أو مشاكل الشيخوخة أو نتيجة العلاج الإشعاعي للسرطان، نادرًا ما يرجع جفاف الفم إلى وجود أحد الأمراض التي تصيب الغدد اللعابية مباشرةً.
وكشف موقع mayoclinic عن بعض الاعراض التي تظهر عند إصابتك بجفاف الفم :
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