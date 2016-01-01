طريقة عمل فريك بالطماطم لنجلاء الشرشابى

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طريقة عمل فريك بالطماطم لنجلاء الشرشابى

يعد الفريك من الاكلات الشرقية الغنية بالالياف والعناصر والغذائية المفيدة لصحة المعدة والامعاء ويمكن تناوله فى اطباق عديدة بدون اضافة لحوم اليها.

نقدم لكم طريقة عمل فريك بالطماطم بخطوات نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير فريك بالطماطم
فريك مغسول
بصل
ثوم
سمنه

عصير طماطم
مرقة
لحمة
قرفة ناعمة
ملح فلفل أسود

طريقة عمل فريك بالطماطم
* حمرى البصل والثوم فى السمنة على النار ثم أضيفى الفريك المغسول وقلبى
* أضيفى الملح والفلفل الأسود والقرفة الناعمة ثم أضيفى عصير الطماطم والمرقة وضعى الطاجن فى الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه

المصدر: قناة سى بى سى سفرة

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