طريقة عمل فريك بالطماطم لنجلاء الشرشابى

يعد الفريك من الاكلات الشرقية الغنية بالالياف والعناصر والغذائية المفيدة لصحة المعدة والامعاء ويمكن تناوله فى اطباق عديدة بدون اضافة لحوم اليها.
نقدم لكم طريقة عمل فريك بالطماطم بخطوات نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير فريك بالطماطم
فريك مغسول
بصل
ثوم
سمنه
عصير طماطم
مرقة
لحمة
قرفة ناعمة
ملح فلفل أسود
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