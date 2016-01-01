الإرهابية تدعو أعضاءها لمواصلة "الإرهاب".. وتعترف:خلافات بين الإخوان فى تركيا وقطر

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صورة الخبر: جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان الإرهابية

كشف بيان صادر عن الاجتماع الدورى لمكتب إرشاد لجماعة الإخوان الإرهابية عن اعتراف الجماعة بالخلافات بين أعضاءها المتواجدين فى تركيا وقطر، وتوجيهها دعوة لهم إلى الوحدة من اجل مواصلة العمليات الإرهابية فى مصر وعدد من البلدان العربية الأخرى.

أكد البيان أنه نظرا لما يتعرض له أبناء الجماعة فى قطر وتركيا من محاولات للتفرقة بينهم من جانب الجماعة بلندن ومن جانب أخر، يؤكد مكتب الإرشاد على أعضاء الجماعة البعد عن الخلاف ومواصلة الإرهاب ضد مصر واليمن وسوريا والعراق وليبيا".

المصدر: youm7

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