أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن التصالح على مخالفات البناء يكون على جرم قد حدث وليس جرما لن يتم مؤكدا أن التصالح سيكون قانونا مؤقتا وليس قانونا دائما.
وأضاف إسماعيل خلال لقاء له لبرنامج رؤية عبر فضائية الحدث اليوم أن قانون التصالح مدتة سنة واحدة مشيرا إلى ان الهدف من قانون التصالح إصلاح عيوب مرت على مصر من مباني عشوائية عبر أكثر من 40 سنة ماضية.
وتابع عضو مجلس النواب أن الشكل العشوائي لمصر الذي كان موجودا كان يشعرنا أن الحياة الكريمة كان يفتقدها المواطنون وكان السبب الرئيسي في ذلك عدم تنفيذ القانون.
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التعليقات على مؤقت وليس دائما.. برلمانى: قانون التصالح فى مخالفات البناء إصلاح عيوب 40 عاما..فيديو
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