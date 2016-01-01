الرئيس السيسي يتفقد منطقة المنتزة ويوجه بسرعة الانتهاء من تطويرها .. فيديو

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية بمنطقة المنتزة التاريخية بمحافظة الإسكندرية. ووجه الرئيس السيسي بضرورة البدء الفوري في عملية تطوير المنتزة لتصبح مقصدا سياحيًا لأهالي الإسكندرية ومقصدا عالميًا لجذب السائحين. ومن جهته، أكد اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بذل قصارى الجهد لتنفيذ مشروعات التطوير تكليفا لتوصيات الرئيس ومجلس الوزراء.

أضف هذا الخبر إلى موقعك:



إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك