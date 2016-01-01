الأرصاد تحذر: ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. وهذا موعد انكسار الموجة

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ارتفاع جديد في درجات الحرارة

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من غدا الخميس، ارتفاع جديد في درجات الحرارة، بمعدل درجتين في الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث تصل القاهرة غدا إلى 36 درجة، ويكون الصعيد 42 درجة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

ويكون الطقس، حار رطب نهارا على الوجه البحري والقاهرة معتدل ليلا يصاحبه شبورة مائيه صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يبقى الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائيه صباحا على الطرق والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للاتربة والرمال، يصاحب ذلك أمطار خفيفة تكون غزيرة رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى انكسار الموجة الحارة، اعتبارا من السبت القادم، حيث يظل الطقس شديد الحرارة يومي الخميس والجمعة، يصاحب ارتفاع في نسب الرطوبة على كافة المحافظات.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25، على السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 23، وعلي شمال الصعيد 38 للعظمى و 25 الصغرى، وعلي جنوب الصعيد 42 للعظمى و31 للصغرى.

المصدر: elbalad

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