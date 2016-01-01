محافظ بيروت يكشف عن مفاجأة حزينة لسكان المدينة بسبب الانفجار



إنفجار بيروت إنفجار بيروت

كشف مروان عبود ، محافظ بيروت ، عن تدمير شبه كامل لكافة صوامع المدينة نتيجة الانفجار الهائل الذي ضرب العاصمة اللبنانية مساء أمس الثلاثاء.



وبين عبود في تصريحات ل" سكاي نيوز" إن صوامع القمح تدمرت بشكل شبه كامل، ولم يبق من القمح إلا ما يوجد في المخازن الخاصة والأفران.



وأوضح محافظ بيروت أن كميات القمح الموجودة لاتكفي لفترة طويلة ، مشددا علي ضرورة إستيراد كميات أخري عن طريق مرفأ طرابلس.

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وقال محافظ بيروت واصفا ماحدث من إنفجار "كارثة كبيرة ألمت بلبنان وهناك مئات الآلاف من المشردين من بيوتهم في العاصمة".وذكر محافظ بيروت أن خسائر لبنان من الإنفجار تتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار أمريكي.جدير بالذكر ان العاصمة اللبنانية كانت قد شهدت بالأمس انفجارا عنيفا بمرفأ بيروت ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات