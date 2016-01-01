كشف مروان عبود ، محافظ بيروت ، عن تدمير شبه كامل لكافة صوامع المدينة نتيجة الانفجار الهائل الذي ضرب العاصمة اللبنانية مساء أمس الثلاثاء.
وبين عبود في تصريحات ل" سكاي نيوز" إن صوامع القمح تدمرت بشكل شبه كامل، ولم يبق من القمح إلا ما يوجد في المخازن الخاصة والأفران.
وأوضح محافظ بيروت أن كميات القمح الموجودة لاتكفي لفترة طويلة ، مشددا علي ضرورة إستيراد كميات أخري عن طريق مرفأ طرابلس.
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التعليقات على محافظ بيروت يكشف عن مفاجأة حزينة لسكان المدينة بسبب الانفجار
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