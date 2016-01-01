السيسي يوجه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية بالجامعات الأهلية الجديدة

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رئيس تعليم البرلمان يشيد بتخصيص الرئيس 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية بالجامعات الأهلية الجديدة

برلمانية: المنحة الدراسية المجانية حافز كبير من الرئيس لأوائل الثانوية العامة

نائب يشيد بتوجيه الرئيس تخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة



أشاد عدد من النواب بـتوجيه الرئيس السيسى بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية بالجامعات الأهلية الجديدة، حيث أكدوا أن الرئيس السيسى يهتم بإعداد جيل من العلماء يساعد فى بناء المستقبل ويحقق التنمية الشاملة وبناء مصر المتقدمة، كما أوضحوا أن هذا القرار يمثل أهمية كبيرة لطلبة الثانوية العامة في بداية حياتهم الجامعية، لاسيما وأن الجامعات الأهلية الجديدة وما تتضمنه من تخصصات مختلفة تساهم في وجود خريجين على مستوى عال يرتفع بهم شأن مصر بين الدول.



فى البداية قال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن الرئيس السيسى يهتم دائما بالمتفوقين من خلال دعمه المستمر لهم من خلال صندوق تحيا مصر للمبتكرين والمبدعين.

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وأشار هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن توجيهات الرئيس السيسى لوزارة التعليم ووزارة التعليم العالى بشأن دعم المتفوقين أمر إيجابى جدا، كما أن المنحة الدراسية المجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الأهلية الجديدة تعتبر خطوة من خطوات الرئيس لدعم المبتكرين والمتفوقين.كما أوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن الرئيس السيسى يهتم بإعداد جيل من العلماء يساعد فى بناء المستقبل ويحقق التنمية الشاملة وبناء مصر المتقدمة، مشيرا إلى أن الإبداع والابتكار يعتبران أساس التقدم.وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن توجيه الرئيس السيسى بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية بالجامعات الأهلية الجديدة كانت مفاجأة جميلة ومشجعة لأوائل الثانوية العامة، فى ظل ظروف صعبة استثنائية عاشها الطلاب أثناء إمتحانات الثانوية العامة.وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الجامعات الأهلية لها وضع خاص، حيث أنها تأتى ضمن الاتفاقيات التى أبرمتها مصر مع جامعات عالمية، مؤكدا أن هذه المنحة تعتبر استمرارية لأوائل الثانوية العامة فى التعليم على درجة من التميز.وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن الرئيس السيسى يريد أن يكون لدينا علماء ومتعلمين على درجة من التعليم والتعلم، وبالتالى فإن هذه المنحة تعتبر بمثابة حافز كبير جدا لهذه الدفعة من أوائل الثانوية العامة.ووجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهه اليوم بتخصيص ١٠٠ منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الأهلية الجديدة التي تم إنشاؤها بالتوأمة مع الجامعات الدولية.وأكد أيمن أبو العلا، في بيان له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يحرص على دعم مسيرة العلم، مشيرا إلى أن هذا التوجيه يمثل دفعة قوية للطلاب لبذل مزيد من الجهد لتحقيق التفوق والنجاح.وأشار أبو العلا، إلى أن هذا القرار يمثل أهمية كبيرة لطلبة الثانوية العامة في بداية حياتهم الجامعية، لاسيما وأن الجامعات الأهلية الجديدة وما تتضمنه من تخصصات مختلفة تساهم في وجود خريجين على مستوى عال يرتفع بهم شأن مصر بين الدول.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتخصيص عدد ١٠٠ منحة دراسية مجانية لاوائل الثانوية العامة بالجامعات الاهلية الجديدة التي تم إنشاؤها بالتوأمة مع بعض الجامعات الدولية، بحيث يتم تمويل قيمتها من صندوق تحيا مصر.