الهندسة الخاصة 80% والطب 95% وبشرى سارة من جامعة القاهرة.. ملامح تنسيق 2020

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بدأ طلاب الثانوية العامة الناجحون في البحث عن المقاعد في الجامعات الخاصة بدء من اليوم وتقديم أوراقهم بها عقب تحديد الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة.



تنسيق الجامعات الخاصة



المجلس الأعلى للجامعات أعلن من جهته تنسيق الفيوب بالكليات الخاصة بحد أدنى 95% للطب البشري و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي، و80% كلية الهندسة، و70% كليات الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60% كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% وباقي الكليات.

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وقال المجلس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن قواعد القبول تتضمن تحديد موعد إغلاق باب التقدم للجامعات الخاصة والأهلية بعد أسبوع من إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق الحكومي على أن تلتزم كافة الجامعات بهذا الموعد.توقعات تنسيق الجامعات الحكوميةتطابق تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2020 مع تنسيق عام 2019، على الرغم من استثنائية هذا العام من حيث نظام الدراسة والامتحانات بسب جائحة كورونا.وتعددت التوقعات حول عدم النزول بالتنسيق عن العام الماضي نظرا لارتفاع المجاميع، حيث أعلن وزير التربية والتعليم أن 18% من طلاب الثانوية العامة حصلوا مجموع أكثر من 95% وهو ما يكشف ارتفاع المجاميع طبقا للعام الماضي.وكانت أصوات بمجلس النواب طالبت بالنزول بمجموع الطب الى 90% نظرا لقلة عدد الأطباء، وهو ما ظهر جليا خلال جائحة كورونا الأخيرة، لكن الاقتراح قوبل برفض قاطع وقال مسؤولون إن الأزمة ليست في قلة عدد الأطباء لكن في آلية العمل والتوزيع.مفاجأة سارة من جامعة القاهرةغازلت جامعة القاهرة طلاب الثانوية العامة المتفوقين بالإعلان عن تخصيص 90 منحة مجانية كاملة للـ 30 الأوائل فى كل شعبة بالثانوية العامة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي)، موضحًا أن الـ 90 منحة تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية، كما تشمل المصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية.وكتب الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة على صفحته بـ فيسبوك «"جامعة القاهرة العريقة تفتح ذراعيها لكم لتنضموا لها في أقوى البرامج الدراسية التي تخرج طلابًا بمواصفات دولية"، مشيرًا إلى أنه نظرًا للمجموع التكراري فالأولوية لأول 30 طالبا يتقدمون من كل شعبة إلى الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بعد إعلان تنسيقهم على الجامعة».آخر ثانوية عامة في مصرجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم قال خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.ككما يبدأ يوم الخميس القادم فتح باب تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني يوم الخميس المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، وسيتأجل إعلان تنسيق المرحلة الأولى لحين ظهور اختبارات القدرات.