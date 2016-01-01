

صمم سيارتك بنفسك.. كيف تمكنت الشركات العالمية من تصميم السيارة المناسبة لاحتياجاتك؟ صمم سيارتك بنفسك.. كيف تمكنت الشركات العالمية من تصميم السيارة المناسبة لاحتياجاتك؟

توفر شركات السيارات حاليا لعملائها خيارات تصميمية تُضفي لمسة تفرد على السيارة لتميزها عن مثيلاتها من ناحية وتعبر عن اهتمامات وشخصية مالكها من ناحية أخرى، غير أن خيارات التخصيص هذه ليست مفيدة دائما.



وأوضح خبير تصميم السيارات الألماني لوتس فوجنر أن العلامات التجارية الفاخرة مثل أستون مارتن وفيراري وبنتلي، وحتى المتوسطة أصبحت تستفيد بمثل هذه الموديلات، التي يتم تصميمها وفق رغبة العميل، والتي تزيد من سعر السيارة بشكل كبير؛ فرغبة العميل في أن تتميز سيارته عن شقيقاتها على الطريق ستكلفه بالتأكيد المزيد من المال.



أسماء مختلفة

قد يعجبك أيضا...

ويتفاعل منتجو السيارات مع هذا الاتجاه ويقدمون الآن فرصا رائعة مقابل القليل من المال، على سبيل المثال مع موديلات فولكس فاجن T6 وBeetle يمكن للعميل بالفعل اختيار أسماء مختلفة ورسمها على جسم السيارة ووحدات الكونسول.ويتمتع العملاء مع ميني بحُرية تصميم أكبر. وعلى الرغم من أن قائمة الإضافات والتخصيصات الملونة هناك بالفعل أكبر من معظم الشركات الأخرى، إلا أن الشركة البريطانية أطلقت برنامج Mini Yours Custom منذ بعض الوقت.وأوضح أندرياس لامبكا المتحدث الإعلامي أن العميل يتوفر له خيار إضفاء لمساته الخاصة عبر شبكة الإنترنت على بعض مكونات الجسم، والحليات والمقصورة الداخلية ووحدات عرض LED بالأبواب وأشرطة الصعود.بصمة الإصبعوسلكت بورشه دربا أكثر تميزا في تقديم خيارات التخصيص؛ فقد وجدت الشركة الألمانية أنه ليس هناك ما يميز المرء أكثر من بصمة إصبعه.وأوضح ألكسندر فابيج، كبير مصممي بورشه، أن شركته طورت ما يسمى بعملية طباعة مباشرة للخطوط الحليمية لبصمة الإصبع الخاصة بالمالك على طلاء السيارة، والتي يتم تطبيقها على غطاء حيز المحرك بمساعدة روبوت متخصص.جانب سلبيومع هذا كله يرى خبير السيارات الألماني هانز جورج مارميت أن هناك جانب سلبي لعمليات التخصيص، والذي قد يظهر عند إعادة بيع السيارة؛ حيث إن ملامح التفرد والتخصيص بالمالك قد تقلل من اهتمام المشترين المحتملين بالسيارة.ويرى مارميت أنه في الواقع ليس من الضروري أن تزيد هذه اللمسات من جمال السيارة أو حتى تعبيرها عن شخصيتها؛ فسيارة ماكلارين 720S على سبيل المثال ستتخلى عن جيناتها عندما تظهر باللون الوردي على الجسم الخارجي، واللون الأصفر على المقصورة الداخلية.