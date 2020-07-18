

وقود انفجار بيروت.. معلومات عن نترات الأمونيوم "شديدة الانفجار" وقود انفجار بيروت.. معلومات عن نترات الأمونيوم "شديدة الانفجار"

انفجارات مدوية وأشلاء متناثرة وأنقاض مبان ومئات الجرحى.. ذلك هو الوضع الذي يمر به لبنان حاليا، بعدما وقع انفجار ضخم في منطقة مرفأ بيروت أسفر عن خسائر فادحة.



البداية كانت بنقل وسائل الإعلام خبرا عن وقوع انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت، وأنّ الحادث ناجم عن حريق في مخزن مفرقعات في أحد المستودعات.



دقائق، وجرى إعلان وقوع الانفجار داخل منطقة مرفأ بيروت، وأنّ الحادث نجم عن انفجار مخزن لمادة TNT، بعدها بدأت مقاطع فيديو توثق اللحظات الأولى من الانفجار الحادث، والتي أظهرت مدى ضخامته.

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وقال رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب، إنّ 2700 طن من نترات الأمونيوم انفجرت بعد أن استقرت في مستودع قبل 6 سنوات، مشيرة إلى تقارير تفيد بأنّ سفينة تحمل كمية مماثلة من المادة الكيميائية أفرغت حمولتها في الميناء عام 2013، وأنّ السبب هو نترات الأمونيوم الكيميائية شديدة التفاعل.ما هي نترات الأمونيوم ؟نترات الأمونيوم NH₄NO₃ هي مادة كيميائية صناعية شائعة، تستخدم بشكل رئيسي للأسمدة لأنّها مصدر جيد للنيتروجين للنباتات، كما أنّها واحدة من المكونات الرئيسية في متفجرات التعدين، ويتم إنتاجها على شكل حبيبات صغيرة مسامية، وفقا لشبكة "سي بي إس " الامركية الإخبارية وصحيفة "جارديان" البريطانية وموقع "ساينس ألرت" العلمي.وهي ليست مادة متفجرة من تلقاء نفسها بل مؤكسدة، تعمل كمصدر للأكسجين وقد تسرع احتراق (حرق) المواد الأخرى، وفقًا لغابرييل دا سيلفا، المحاضر الأول في الهندسة الكيميائية بجامعة ملبورن.وعند درجات حرارة عالية بما فيه الكفاية، قد تتحلل نترات الأمونيوم بعنف من تلقاء نفسها، وتنتج هذه العملية غازات بما في ذلك أكاسيد النيتروجين وبخار الماء، وهذا الإطلاق السريع للغازات هو الذي يسبب الانفجار، وإذا كانت المادة الكيميائية نفسها ملوثة على سبيل المثال بزيوت الوقود، فإنّها تصبح شديدة الانفجار.وقال دا سليفا، إنّه إذا نظرنا إلى الدخان الناتج عن الانفجار، فهذا لون الدم الأحمر، بسبب ملوثات هواء أكسيد النيتروجين الموجودة فيه، وإذا كان الرقم 2700 طن دقيقًا، فإن ذلك سيجعل انفجار نترات الأمونيوم أكبر من كارثة مدينة تكساس عام 1947، عندما انفجرت شحنة من 2300 طن من نترات الأمونيوم، ما أسفر عن مقتل نحو 500 شخص، وأحدث الانفجار موجة مدية بطول 4.5 أمتار (15 قدمًا).ما هو لون نترات الأمونيوم؟نترات الأمونيوم عبارة عن ملح بلوري يتكون من الأمونيا وحمض النيتريك، عديم الرائحة أو عديم اللون أو أبيض.مدى خطورة نترات الأمونيوم؟إذا اشتعلت النار في المادة الكيميائية، فقد تصبح الأبخرة سامة، وحال استنشاق المادة الكيميائية، قد تسبب عدوى الجهاز التنفسي.أعراض استنشاق نترات الأمونيومالسعال.التهاب الحلق.ضيق التنفس.الاختناق.وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت منطقة منكوبة، واُُعلنت حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.