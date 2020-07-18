

من إليسا ونانسي ونجوى.. تغريدات حزينة على ما أصاب بيروت من إليسا ونانسي ونجوى.. تغريدات حزينة على ما أصاب بيروت

عبر نجوم الفن في لبنان عن حزنهم، إثر الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت، وخلف موجة رعب كبيرة.



وشهدت بيروت مساء اليوم انفجارا ضخما في أحد مخازن المفرقعات، حيث أظهرت مقاطع الفيديو نشرها لبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة الانفجار المرعب، وتصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة الدخان من مكان الموقع، مما أدى إلى إثارة حالة من الذعر مع اهتزاز الأرض في المناطق المحيطة به.



وخلف الانفجار عشرات الجرحى، فيما قالت مراسلتنا إن المعلومات متضاربة بشأن الحادث، لكن بعض التقديرات تشير إلى أن الواقعة ناجمة عن انفجار مفرقعات.

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وفي أعقاب ذلك، خيم الحزن على صفحات فناني وفنانات لبنان على المواقع الاجتماعية، حيث أبدوا حرقتهم على ما وقع، متمنين الشفاء العاجل للضحايا.وقالت المطربة الشهيرة إليسا على حسابها الرسمي في تويتر "محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وإن شاء الله ما يكون في شهداء، وكل الجرحى يتعافو يا رب! بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم. الله يحمي لبنان".من جهتها، ذكرت المطربة نانسي عجرم في تغريدة مختصرة "يا رب ما إلنا غيرك... لبنان".كما نشرت المطرب نجوى كرم تغريدة جاء فيها "يا ربّ لا تهجر سماء لبنان". وقال جوزيف عطية على تويتر "أ يا رب رحماك".وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، المجلس الأعلى للدفاع، دعا إلى اجتماع طارئ مساء الثلاثاء في قصر بعبدا، وذلك على خلفية الانفجار الذي هز العاصمة.وذكرت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على حسابها في تويتر، أن "الرئيس ميشال عون تابع الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت، وأعطى توجيهات إلى كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي، لضبط الأمن".وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن عون "طلب تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة، التي لحقت بالممتلكات جراء الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت".وكانت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، قد ذكرت أن الانفجار أحدث أضرارا كبيرة في قصر بعبدا، دون أن يصاب أحد بأذى.