

اختفاء مراهق في ظروف غامضة بماليزيا.. والشرطة تعثر عليه في بطن تمساح اختفاء مراهق في ظروف غامضة بماليزيا.. والشرطة تعثر عليه في بطن تمساح

بذل رجال الشرطة جهودا كبيرة، لحل لغز اختفاء مراهق، قبل أن يعثروا عليه في مكان غريب.



وأعلنت فرق البحث والإنقاذ المحلية في منطقة تانغونغ مانيس بماليزيا، عثورها على المراهق المفقود داخل بطن تمساح، بعد 6 أيام من فقدان آثاره قرب النهر.



وكان ريكي البالغ من العمر 14 عاما اختفى في 26 يوليو الماضي، بينما كان يبحث عن القواقع قرب النهر بمنطقة، ويعتقد أنّه باغته تمساح يبلغ طوله 4 أمتار ونصف المتر تقريبا.

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وتمكنت فرق الإنقاذ الماليزية من الإمساك بالتمساح على بعد أكثر من 3 كيلومترات من المكان الذي فقد فيه الصبي، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وجاء تحرك فرق الإنقاذ الماليزية للبحث عن التمساح بناء على إفادة عمة الصبي، التي قالت للشرطة إنّها شاهدت عددا من الزواحف وهي تجره من قدمه إلى الماء.وأمسكت فرق الإنقاذ بالتمساح في 31 يوليو الماضي، بناء على الأوصاف التي قدمتها عائلة الصبي للشرطة. وبعد تقطيعه تبين أنّ أجزاء من الصبي وملابسه موجودة داخل أمعاء التمساح.وذكرت تقارير محلية ماليزية أنّ فرق البحث والإنقاذ استخدمت الدجاج كطعم للإمساك بالتمساح.