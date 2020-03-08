

أسعار الذهب ترتفع 23 جنيها.. وعيار 21 يسجل 910 جنيهات أسعار الذهب ترتفع 23 جنيها.. وعيار 21 يسجل 910 جنيهات

لأول مرة في تاريخ المعدن النفيس، سجل سعر الذهب عالمياً أكثر من ألفي دولار لتبلغ أوقية الذهب 2035 دولارا كرقم قياسي جديد للمعدن، وذلك مع تدنى تجارة الفائدة الأمر الذي يدفع المستثمرين إلي وضع أموالهم في الذهب كملاذ أمن وهو ما يرفع الطلب عليه بصورة غير مسبوقة وتدفعه لتسجل أسعار تاريخية.



وهنا في سوق الصاغة بمصر، سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 910 جنيهات للجرام، مرتفعا بحوالي 23 جنيها للجرام، وهنا سنجد أن الذهب عيار 21 يقترب من ألف جنيه للجرام، إذا ما أضفنا له سعر المصنعية والذى يبدأ من 50 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 780 جنيها للجرام.



عيار 21 سجل 910 جنيهات للجرام.



عيار 24 سجل 1040 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب 7280 جنيها.



أوقية الذهب 2035 دولارا.





عالميا ارتفعت أسعار الذهب لتتخطى حاجز الألفي دولار للمرة الأولى في التاريخ، إذ تعزز الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا بفعل مناخ من أسعار الفائدة الشديدة التدني وآمال في مزيد من التحفيز بالولايات المتحدة لحماية الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.



قفز الذهب في المعاملات الفورية 1.6 % إلى 2009.13 دولار للأوقية (الأونصة)، وبحلول الساعة 1842 بتوقيت جرينتش، كان مرتفعا 1.4% إلى 2004.35 دولار للأوقية، وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بزيادة 1.7% إلى 2021 دولارا، وذلك بعد أن بلغت هي الأخرى قمة غير مسبوقة عند 2027.30 دولار.



ربح الذهب 32 % منذ بداية العام مدعوما في المقام الأول بانخفاض أسعار الفائدة والتحفيز الواسع الانتشار من قبل بنوك مركزية حول العالم لتخفيف أثر الضربة الاقتصادية للجائحة.



وقال إدوارد مويا محلل الأسواق الكبير لدى أواندا للسمسرة إن الأسعار قد تصعد صوب مستوى 2300 دولار بحلول نهاية العام.



وسارت المعادن النفيسة الأخرى أيضا على نفس المنوال، إذ صعدت الفضة سبعة بالمئة إلى قمة أسبوع عند 25.95 دولار للأوقية بدعم بيانات مصانع إيجابية، وكانت في أحدث تعاملات مرتفعة 5.6 بالمئة إلى 25.60 دولار.



وارتفع البلاتين 1.4% إلى 928.78 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 2.3% إلى 2132.63 دولار للأوقية.