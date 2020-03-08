

تباين أسعار العملات العربية البنوك اليوم في البنوك 5 أغسطس تباين أسعار العملات العربية البنوك اليوم في البنوك 5 أغسطس

تباينت أسعار العملات العربية، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار العملات العربية، وفقًا لأحدث أسعار البنك الأهلي المصري وبنك مصر.



وبلغ سعر الريال السعودي، نحو 4.14 جنيه للشراء، و 4.27 جنيه للبيع.

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وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل نحو 49.61 جنيها للشراء، و 52.40 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.31 جنيه للشراء 4.36 جنيه للبيع.وكانت أسعار العملات العربية، شهدت حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات الفترة الماضية، وفقا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك في تحديد أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.