تباين أسعار العملات العربية البنوك اليوم في البنوك 5 أغسطس

تباينت أسعار العملات العربية، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار العملات العربية، وفقًا لأحدث أسعار البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وبلغ سعر الريال السعودي، نحو 4.14 جنيه للشراء، و 4.27 جنيه للبيع.
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