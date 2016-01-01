حيل مذهلة لتنظيف منزلك



تنظيف منزلك تنظيف منزلك

للحفاظ على نظافة وانتعاش منزلك؛ إليك حيل سريعة تساعدك على تنطيف منزلك فى لمح البصر، يقدمها موقع "برايت سايد" لا تترددي في تجربتها.



لبقع الكالسيوم والبقع القديمة..



أضيفي قطرة من زيت اللافندر الأساسي ويمكن أن يكون الخل بديلًا لجميع المنظفات للمرايا والنوافذ والأدوات الصحية والبلاط والأرضيات.

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ويمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الخل في لتر من الماء ، وصب الخليط في زجاجة رذاذ ، واغسل النوافذ والمرايا به ولتنظيف أرضيات الحمام ضعي الخل على البلاط في الحمام وانتظر لمدة 10 دقائق ثم اغسليه بالماء النظيف.لتنظيف الأحواض ..ضعي قطعة قماش مغموسة في الخل الساخن فوق المنطقة المتسخة. بعد نصف ساعة ، يمكنك بسهولة إزالة الصدأ بفرشاة وصابون عادي فقط أضيفى ملعقتين كبيرتين من الخل إلى لتر ماء لإزالة البقع من الأرضلتنظيف وتطهير إسفنجات المطبخ ومناشف الحمام ..ضعيها في وعاء به ماء مالح.للتخلص من الروائح الكريهة فى الثلاجة ..ضعى الملح المخفف في الماء على الباب والأجزاء الداخلية من الثلاجة قبل إذابة الثلج أو غسله.لتنظيف سجادة من الصوف ..قومى برشها بالملح ، ورشها بالماء ، وانتظر لمدة نصف ساعة ، ثم قم بتنظيفها بالمكنسة الكهربائية.لإزالة الصدأ ..قومى بغلي كوكا كولا أو بيبسي في مقلاة وجعلها تبدو وكأنها واحدة جديدة فهو يزيل الصدأ والتآكل من أي أدوات منزلية.