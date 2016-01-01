نوع من المكسرات يحمي من الضغط وينسف الدهون.. اكتشفه



نوع من المكسرات يحمي من الضغط نوع من المكسرات يحمي من الضغط

كشفت دراسة حديثة أن المكسرات مفيدة وصحية للجسم، ومن أبرز أنواع المكسرات هو الفستق، لاحتوائه على الكثير من الفوائد والعناصر الغذائية التي تعمل على فقدان الوزن.



وأشارت الدراسة وفقا لموقع "timesofindia"، فإن تضمين الفستق في النظام الغذائي بانتظام يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن، في سياق نظام غذائي مقيد السعرات الحرارية، وقد يساهم بفوائد صحية إضافية مثل خفض ضغط الدم.



كما كشفت الدراسة أنه يساعد الفستق في الحفاظ على وزن صحي ولا يسبب زيادة في الوزن وفقًا للاعتقاد العام.

قد يعجبك أيضا...

اقرأ ايضًا:أطعمة قلوية تحارب الفيروسات وتزيد من مناعتككما أشار باحثون في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو ما إذا كان من الممكن استخدام الفستق كجزء من برنامج لإنقاص الوزن في دراسة أجريت على 100 شخص أصحاء يعانون من زيادة الوزن والسمنة.و تلقى جميع المشاركين نصائح عامة بشأن فقدان الوزن الغذائي والسلوكي، وإرشادات حول طرق زيادة نشاطهم البدني، حيث شمل نصف المشاركين 1.5 أوقية من الفستق في نظامهم الغذائي اليومي، والنصف الآخر لم يتناول الفستق.ووفقا للباحثين، فقدت كلتا المجموعتين حوالي 5 في المائة من وزن الجسم وكلاهما انخفض بشكل كبير محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، يعد محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم مؤشرين ليس فقط للسمنة ، ولكن أيضًا ما إذا كنت قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب.وأكد الأطباء أن تحتوي مجموعة الفستق أيضًا على مستويات دم أعلى من الكاروتينات المضادة للأكسدة من اللوتين وألفا وبيتا كاروتين ونسبة صحية من الأحماض الدهنية المتعددة الأحادية وغير المشبعة إلى الأحماض الدهنية المشبعة.