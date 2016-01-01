

لراغبي الالتحاق بجامعة بدر.. تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بكلياتها لراغبي الالتحاق بجامعة بدر.. تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بكلياتها

وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة علي الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، حيث إن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.



وننشر لكم مصروفات كليات جامعة بدر:

مصروفات كلية الطب والجراحة 97.500 ألف



مصروفات كلية طب الأسنان 65 ألفا

قد يعجبك أيضا...

مصروفات كلية الصيدلة الاكلينية 45 ألفامصروفات كلية الصيدلة الدوائية 42.500 ألفمصروفات كلية العلاج الطبيعي 37.500 ألفمصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية 35 ألفامصروفات كلية التمريض 17 ألفامصروفات كلية الطب البيطري 37.500 ألفمصروفات العلوم الحيوية 32 ألفامصروفات كلية الاقتصاد والإدارة (إنجليزي) 40 ألفامصروفات كلية الاقتصاد والإدارة (عربي) 30 ألفامصروفات كلية السياحة وإدارة الفنادق 18 ألفامصروفات كلية الهندسة 35 ألفامصروفات كلية الفنون التطبيقية 35 ألفامصروفات كلية حاسبات و معلومات 30 ألفامصروفات كلية لغات وترجمة إنجليزي 22.500 ألفمصروفات كلية الاقتصاد والإدارة 27.500 ألفمصروفات كلية علوم الآداب 30 ألفامصروفات كلية الاقتصاد والإدارة 27.500 ألفمصروفات كلية العلوم السنيمائية 40 ألفامصروفات كلية علوم السياسة 30 ألفامصاريف جامعة الأهرام الكنديةمصروفات كلية إعلام english بـ 65 ألفاًمصروفات كلية إعلام عربي 40 ألفامصروفات كلية طب علاج طبيعي 80 ألفامصروفات كلية التصميم والفنون الابداعية 55 ألفامصروفات كلية اللغات والترجمة 45 ألفامصروفات كلية الصيدلة 82 ألفامصروفات كلية طب الأسنان 65 ألفامصروفات كلية الفم والأسنان 105 آلافمصروفات كلية الهندسة 53 ألفامصروفات كلية علوم الحاسب 48 ألفاًمصروفات كلية إدارة الأعمال 45 ألفاًوقد عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا الاثنين الماضي، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. صديق عبد السلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات.