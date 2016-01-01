لراغبي الالتحاق بجامعة بدر.. تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بكلياتها

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لراغبي الالتحاق بجامعة بدر.. تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بكلياتها

وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة علي الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، حيث إن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

وننشر لكم مصروفات كليات جامعة بدر:
مصروفات كلية الطب والجراحة 97.500 ألف

مصروفات كلية طب الأسنان 65 ألفا

مصروفات كلية الصيدلة الاكلينية 45 ألفا

مصروفات كلية الصيدلة الدوائية 42.500 ألف

مصروفات كلية العلاج الطبيعي 37.500 ألف

مصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية 35 ألفا
مصروفات كلية التمريض 17 ألفا

مصروفات كلية الطب البيطري 37.500 ألف

مصروفات العلوم الحيوية 32 ألفا

مصروفات كلية الاقتصاد والإدارة (إنجليزي) 40 ألفا

مصروفات كلية الاقتصاد والإدارة (عربي) 30 ألفا

مصروفات كلية السياحة وإدارة الفنادق 18 ألفا

مصروفات كلية الهندسة 35 ألفا

مصروفات كلية الفنون التطبيقية 35 ألفا

مصروفات كلية حاسبات و معلومات 30 ألفا

مصروفات كلية لغات وترجمة إنجليزي 22.500 ألف

مصروفات كلية الاقتصاد والإدارة 27.500 ألف

مصروفات كلية علوم الآداب 30 ألفا

مصروفات كلية الاقتصاد والإدارة 27.500 ألف

مصروفات كلية العلوم السنيمائية 40 ألفا

مصروفات كلية علوم السياسة 30 ألفا

مصاريف جامعة الأهرام الكندية

مصروفات كلية إعلام english بـ 65 ألفاً

مصروفات كلية إعلام عربي 40 ألفا

مصروفات كلية طب علاج طبيعي 80 ألفا

مصروفات كلية التصميم والفنون الابداعية 55 ألفا

مصروفات كلية اللغات والترجمة 45 ألفا

مصروفات كلية الصيدلة 82 ألفا

مصروفات كلية طب الأسنان 65 ألفا

مصروفات كلية الفم والأسنان 105 آلاف

مصروفات كلية الهندسة 53 ألفا

مصروفات كلية علوم الحاسب 48 ألفاً

مصروفات كلية إدارة الأعمال 45 ألفاً

وقد عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا الاثنين الماضي، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. صديق عبد السلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات.

المصدر: elbalad

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