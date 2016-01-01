بأعجوبة.. خادمة تنقذ طفلة من الموت في انفجار بيروت | فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › بأعجوبة.. خادمة تنقذ طفلة من الموت في انفجار بيروت | فيديو

صورة الخبر: خادمة تنقذ طفلة من الموت
خادمة تنقذ طفلة من الموت

أدمت المشاهد المؤلمة لانفجار مرفأ بيروت أمس، قلوب العالم، حيث تحولت مدينة الجمال، إلى بقايا حطام وخراب.
لم تصمد المنازل والمباني التي ظلت شامخة لسنوات عديدة أمام قوة الانفجار، فلطالما تماسكت وكافحت ملامح الألم التي شهدها لبنان طوال سنوات من الحروب والانقسامات.

وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو المؤلمة في ظل تلك اللحظات المخيفة حيث فوجئ سكان لبنان بانفجار صدر عن حريق بمستودع للمفرقعات، مما سبب هلعا شديدا.

ومن بين تلك المشاهد، مقطع فيديو، لخادمة، وقفت تنظف إحدى الشرفات المغلقة بزجاج وستائر حجبت الضوء الخارجي، وحولها طفلة تركض وتلعب في بهجة.

وفجأة، انفجر زجاج الشرفة متأثرًا بموجة الانفجار الشديدة، وبكل تلقائية ركضت الخادمة نحو الطفلة لتنقذها، حيث حملتها وقفزت داخل الغرفة.

وهو مشهد تعاطف معه العالم، حيث غلبت الإنسانية في قلب المرأة، تفكيرها في النجاة بروحها فقط، وهرعت لإنقاذ الفتاة.

https://twitter.com/i/status/1290728687311233024

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بأعجوبة.. خادمة تنقذ طفلة من الموت في انفجار بيروت | فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
65653

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager