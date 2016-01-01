

طريقة عمل أرز معمر بأسهل الخطوات.. فيديو طريقة عمل أرز معمر بأسهل الخطوات.. فيديو

أرز معمر من الأطباق الجانبية التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهى واللذيذ، لنقدم لكم طريقة عمل أرز معمر من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.



مقادير أرز معمر:

ارز

بصل

مرقة

لبن

كريمة

قشطة بلدي

سمنة بلدي

ملح وفلفل

زبيب



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طريقة تحضير أرز معمر:-يشوح البصل والزبيب في السمنة-يرفع اللبن مع المرقة على النار مع ملح وفلفل- ويضاف لها الكريمة وتترك حتى الغليان- يخلط الأرز مع البصل والزبيب-ويوضع الأرز في البايركس-ويضاف له المرقة باللبن والكريمة- وتوضع القشطة على الوجه-ويدخل البايركس الفرن حتى تمام الطهي-ويقدم ساخنا