ضعي الليمون في الميكروويف لدقائق لسبب سيدهشك

يمكنك بمكونات طبيعية من مطبخك صنع منظفات طبيعية بدون مواد كيميائية قاسية تخلصك من الدهون العنيدة في المطبخ، وتنظيف الأجهزة، فهي بدائل رائعة لجميع منظفات المطبخ والحمام.
للتخلص من دهون أواني الطهي .. يمكنك مزج 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخردل مع بضعة لترات من الماء الساخن هو كل ما تحتاجه لتلميع أصعب الدهون فى المطبخ أيضا
لتنظيف السجاد .. رشي طبقة رقيقة من صودا الخبز على بقع السجاد وافركيها برفق بفرشاة ، ثم نظفيها بالمكنسة الكهربائية. تعمل صودا الخبز على انتزاع الرائحة الكريهة وتنظيف السجاد.
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