طريقة عمل فتة شاورما اللحم



شاورما اللحم شاورما اللحم



تعد الشاورما احدي الاكلات التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل فتة الشاورما اللحم.





المكونات:



نصف كيلو لحم مقطع شرائح رفيعه

معلقتان كبار صويا صوص

معلقة كبيرة بابريكا

ملح وفلفل اسود حسب الرغبه

معلقة كبيرة خل

رشة جوزة الطيب

رش قرفة ناعمة

معلقة كبيرة زبادى

معلقة كبيرة لية اختيارى

معلقتان كبار زيت لقلى اللحم

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في وعاء نضع كل المكونات ونقلبها ثم نضيف اللحم وتترك لمدة ساعتين على الاقلعيش لبناى مقطع ومحمراو اى عيش تحبوهالارزكوبان ارز بسمتىمعلقة كبيرة كارىمعلقة صغيرة كركمورق لورىحبهانقرنفلقرفه خشبليمون مجففملح وفلفل اسود حسب الرغبهمكعب مرقة3 اكواب ماءمعلقة كبيرة زيتالطريقة:يغسل الأرز جيدا ثلاث مرات ويصفى في كل مرة ثم ينقع في الماء لمدة ساعةحلة على النار نضع فيها الزيت ثم البهارات الصحيحة وعندما تظهر الرائحة ننزل بالماء ثم باقى البهارات تغلى ننزل بالارز ويترك حتى يتشرب يغطى ونخفض النار على الآخر وتترك لمدة 15 دقيقة ثم "نطفى" النار ويترك لمدة نصف ساعة دون أن نفتح الغطاء.ممكن وضع ثومية او زبادى على الفتةطريقه الزباديمعلقتان كبار زبادىرشة ملحعصير نصف ليمونهفص ثوم مفروم ناعم جدارشة زعتر اختيارىرشة زيت الزيتونرشة نعناع اخضر مفروم فرشالثوميةكوب ماءربع كوب نشاربع ملعقه صغيره ممسوحة ملح ليمونرشة ملح4 فصوص ثوم مفروم ناعم جدا ومنقوع في ماءبيضهثلث كوب زيتالطريقة:الماء على النار يغلىنذوب النشا في قليل من الماء ننزل بيه على الماء المغلي مع التقليب حتى يثقل نطفى النار ويترك حتى يبرد تماما فى الكبة نضع النشا ثم البيض ونضرب نضيف ماء الثوم وملح الليمون ورشة الملح مع استمرار تشغيل الكبة ثم نضيف الزيت بالتدريج حتى الحصول على قوام كريميالشاورماطاسة على النار نضع فيها الزيت ثم نضيف الليةثم نضيف اللحم بالتتبيلة ونقلب وتترك حتى تمام النضج ممكن اضافة خضرة بقدونس مفروم أو كسبرة أو بعد النضج بصل بالبابريكاطبق تقديم نضع الارز ثم الخبز ثم الصوص زبادى أو ثومية ثم اللحم