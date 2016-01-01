طريقة عمل القهوة الخضراء في دقائق



طريقة عمل القهوة الخضراء طريقة عمل القهوة الخضراء



طريقة عمل القهوة الخضراء من أسهل الطرق على الاطلاق وتزيد القهوة الخضراء من عملية التمثيل الغذائي وتحرق المزيد من الدهون لذا يجب تناول القهوة الخضراء في الصباح الباكر أو بعد الوجبات لأنها غنية بالعديد من مضادات الأكسدة الأساسية

طريقة عمل القهوة الخضراء.



من المحتمل أن يكون فنجان القهوة الخضراء هو مشروبك المفضل عندما يكون عليك البقاء في حالة تأهب في يوم عمل طويل ومرهق لذلك تعلم طريقة عمل القهوة الخضراء.



حبوب البن الخضراء هي بذور فاكهة الكوفي أرابيكا التي لا يتم تحميصها على عكس القهوة العادية خلال عملية تحميص حبوب البن ، يُفقد مضاد للأكسدة طبيعي يسمى حمض الكلوروجينيك الموجود في حبوب البن، ويهدف حمض الكوليوروجينيك إلى محاربة العديد من المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وعسر الهضم وحتى فقدان الوزن.

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وينصح الخبراء بتحصير مغلي القهوة الخضراء بالطريقة التقليدية ويُفضل تناوله مرتين يوميًا قبل الوجبة الرئيسية والعشاء بنصف ساعة تقريبًا لتحصلوا على أفضل نتائج، وطريقة عمل القهوة الخضراء من أسهل الطرق على الاطلاق.وتعتبر حبوب البن الخضراء التي تحتوي على كمية أصلية من حمض الكلوروجينيك أكثر صحة، فاذا كنت ترغب في إنقاص الوزن يوصى بشربه كأول شيء في الصباح وهذا يساعد على زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك وحرق المزيد من الدهون خلال اليوم لذلك حاول صنع القهوة الخضراء بمزاج.وتحتوي القهوة الخضراء على نسبة من الكافيين يساعد على زيادة معدل الحرق بنسبة 3-11%، أما المادة الأساسية التي تساعد على إنقاص الوزن فهي تخلصك من الوزن الزائد بطريقة معينة وفي اوقات محددة.قبل أن تبدأ في صنع أول فنجان من القهوة الخضراء يجب أن تضع في اعتبارك بعض الأشياء على سبيل المثال ، من الأفضل استخدام حبوب البن العربي ومن الأفضل شربه بعد وجبات الطعام لتحسين عملية الهضم والحفاظ على عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك.واليكم طريقة عمل القهوة الخضراء :20 جرامًا من حبوب البن الأخضر300 مل من الماء الساخنإذا كنت تفضل: السكر أو العسل أو رشة من القرفةطريقة عمل القهوة الخضراء باستخدام مسحوق حبة البن الأخضر- قومي بطحن البن الاخضر نفسه في طاحونة والحفاظ على الكثافة حسب الرغبة واستخدم مطحنة ثقيلة وقوية حيث يصعب طحن حبوب البن غير المحمصة.- وضعي المسحوق في كوبين منفصلين وقم بصب الماء الساخن ببطء (حوالي 90 درجة مئوية) في الكؤوس.- اترك الخليط لمدة 10 دقائق ثم قم بتصفية الخليط للحصول على مشروب دافئ ولذيذ .- يمكن إضافة السكر أو العسل إذا رغبت في ذلك على الرغم من أنه من الأفضل الاستمتاع بالنكهات الرقيقة بدونها.طريقة عمل القهوة الخضراء- اطحن حبوب البن الخضراء في مطحنة للحصول على مسحوق ناعم أو خشن حسب رغبتك والجهاز المتاح وحبوب البن الخضراء هي حبوب غير محمصة ويصعب طحنها.- قسم المسحوق إلى كوبين وصب الماء الساخن يجب أن يكون الماء ساخنًا ولكن لا يغلي.- اتركي الخليط لمدة عشر دقائق ثم صفيه مع منخل ناعم لتجهيز مشروبك أضف السكر أو العسل إذا لزم الأمر.تحضير القهوة باستخدام حبوب البن الخضراء الكاملةيمكنك إعداد القهوة من حبوب كاملة يستغرق وقتًا طويلًا ، وبالتالي يمكنك تحضير هذه القهوة على دفعات كبيرة وانقع الفاصولياء طوال الليل في الماء ويمكنك زيادة كمية الماء بنفس نسبة الفاصوليا.قم بغلي هذا المزيج من الفاصوليا المنقوعة والمياه على نار عالية بعد الغليان مرة واحدة ، يُترك المزيج على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة قم بإثارة بعض الأحيان.قم بتبريد هذا الخليط تمامًا قبل غربله تمامًا ما لديك الآن هو مركز وقوي ليتم استهلاكه مباشرة يمكنك إضافة ماء مقطر أو مقطر لتخفيف الخلط حسب الحاجة.إذا قمت بإعداد هذا في دفعة كبيرة ، فيمكنك تخزين الباقي في الثلاجة لاستخدامه في غضون 3 أيام وأضف الهال والمضافات المختلفة لجلب المزيد من المذاق لهذا المشروب الصحي.بغض النظر عن كيفية تحضير القهوة الخضراء ، تأكد من تناول كوب واحد بعد كل وجبة للحصول على أفضل النتائج للتنحيف وللتخلص من بعض المشاكل الصحية.